See väike karp teeb sinu vanast arvutirondist röögatu kiirusega mängurimasina

Kas vanast Volgast või Datsunist on võimalik teha kiirendusvõistluste kunni? Jah, on võimalik, kui masinale võimas mootor (näiteks elektriline) sisse panna. Samamoodi võib vanast arvutirondist teha võimsa graafikamootoriga tipptasemel mängurimasina. Aga mis see kõik maksma läheb...

Välised graafikakaardid pole uus asi, neid on juba aastaid, kui mitte aastakümneid tehtud. Paraku on neil olnud üks suur pudelikael, mis muidu aeglast masinat vaid välise graafikamuskliga lippama ei pane - ühendus selle välise kaardiga. Kui see on aeglane, siis venib masin endiselt ja 3D mänge, 4K videomontaaži või CAD-inseneeriat tehes neid kiirelt viljeleda ei saa. Kui aga ühendada arvuti, millel on piisavalt kiire port, näiteks Thunderbolt 3, üle USB Type C ühenduspesa välise ülivõimsa graafikakaardiga, siis saab tõesti panna ka vana sapaka kiirendusrajal lendama.

Üks selline super-tuunimise vahend on USA firma Sonnet Technologies loodud eGFX Breakaway Puck väline graafikakiirendi, mis eeldab arvutilt Thunderbolt 3 porti.

Thunderbolt 3 pakub ühenduskiirust kuni 40 Gbit/s ja toidab kuni 100 W lisaseadet, seega võiks päris karmi graafikaga kasti selle ühenduse kaudu arvutile juurde lisada. Karta on, et sapaka-vanused arvutirondid Thunderbolt 3 ühendust ei paku, mis on antud lahenduse üks puudus. Teine puudus aga on ilmselt ka hind - 450 dollariga ei hakka keegi oma olematu hinnaga arvutironti putitama, sest just nii palju maksab eGFX Breakaway Puck.

Kuid ei maksa meelt heita - sellel tootel on siiski turgu ja oma nišš on täitsa olemas. Õhukeste, kuid võimsate ultrabookide nišš. Tavaliselt on need kaasaskantavad kerged sülearvutid varustatud kõigi moodsate ühendustega, sealhulgas Thunderbolt 3-ga ja kiire viimase põlvkonna protsessori ning ohtra mäluga, kuid puudu on vaid hea graafika. Nii võibki kõiki muid tegevusi nautida, aga mängud on ikka madala reso ja vähese kaadrisagedusega. Puudu on just see üks õige samm - võimas (AMD RX 560 või AMD RX 570) graafika.

Ehkki lisakast on üsnagi suur, pakub see siiski mõistlikku portatiivsust ja kaasa saab seda 0,5-meetrise Thunderbolti kaabliga võtta igale poole. Omaette toide ei kurna süleri akut ja toiteplokki, kolm Displayporti ja üks HDMI lubavad masina külge ühendada korraga kuni neli 4K monitori.

Tehnilistest andmetest ka pisut: eGFX sisaldab 4 GB videomälu, 45 W toiteplokki (läbi mille saab ka arvutit laadida), kaalub 1,88 kg ja kaasas on lisaks toiteplokile 0,5-meetrine Thunderbolt 3 kaabel (USB Type C otsaga). Ühildub Windowsiga masinatega (kui on olemas Thunderbolt 3 ja Windows 10) ning beetaversioonina ka osade Mac-idega (macOS High Sierra 10.13 beetatugi välistele graafikakaartidele on osaline ja mitte kõik Mac-id sobituvad).

Eestis ei paista seda mudelit veel müügil olevat, küll aga müüakse vanemat ja suuremat Breakaway Boxi.