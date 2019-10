Microsoft näitas oma uut volditava ekraani ja Androidiga nutitelefoni ning kavatseb tagasi tulla mobiilimaailma

Microsoft on teinud kannapöörde. Kes oleks uskunud kümme aastat tagasi, et tullakse välja Androidiga nutiseadmega? Aga nii juhtub aastal 2020.

Paar päeva tagasi Surface´i üritusel tutvustatud Surface Duo on väga suure ekraaniga seade, õigemini kahe 5,6-tollise ekraaniga, millel ekraanid klapitakse kokku sissepoole. Erinevalt Huaweist või Samsungist ei hakanud Microsoft vaeva nägema ühes tükis painduva ekraanipaneeliga, vaid paneele on kaks - hingede juures on vaid väga kitsas riba, mis ekraanipinda katkestab, nii et seda pole peaaegu nähagi. Ekraani saab lahti keerata 360 kraadi - nii, et ekraanipaneelid jäävad ka väljaspoole. Saab kasutada kas väikese sülerina, kuvades ühele ekraanile klaviatuuri ning vaadates äppe teiselt, ülemiselt ekraanilt või suure tahvlina.

Muidugi saab kaht ekraani ka lugeda käes hoides nagu avatud raamatut. Kokku on niimoodi ekraanide diagonaal tahvelarvuti mõõtu - ligi 8,3 tolli.

Nagu allolevast videost näha, on Android selles seadmes üle disainitud tootja enda kasutajaliidesega, mis meenutab veidi Windowsit. Eks seda Microsoft ilmselt taotlebki.

Vaata infot ja videot uuest nuhvlist siit.