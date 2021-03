Suur juhtmevabade TWS kõrvaklappide test ja video: tundmatu liiga parimad paarid

Arvutimaailma laboris olid seekord laadimiskapsliga juhtmevabad stereokõrvaklapid, mida iseloomustatakse ka lühendiga TWS - True Wireless Stereo. Need on kõrvasisesed klapid, mis pole omavahel ega nutiseadmega juhtme abil ühenduses, vaid muusika jõuab kõrva traadita, tavaliselt üle Bluetoothi. Väikeste kuularite hoidmiseks on olemas kapslid, mis tavaliselt töötavad ka laadimiskapslitena. Just sellised klapid on nüüd jõudnud hinnatasemeteni, mille juures kannatab neid osta nii igapäevaseks tarbimiseks kui ka autosse Handsfreeks. Mõnikümmend eurot pole ju palju mugavuse ja juhtmevabaduse eest.

Aga kvaliteet ja kasutusmugavus? See on odavamat sorti TWS klappide puhul alati suur küsimärk. Enamasti on vaja lihtsalt ilusa pildi ja jutu järgi asi ära tellida ja saad siis, mis saad. Kui on kehvavõitu helikvaliteediga, rändab autosse Handsfree´ks. Keskkonnasõbralik see pole. Tegime Arvutimaailmas selle eelvaliku ära, testides kaheksat klappi, mille tootjatest eestis suurt midagi ei teata. Küll aga on paljud klapid kujult üsna tuttavad. Vaata ka kolme parima testimise kokkuvõtvat videot.

Juhtmevabasid klappe sai testitud järgmiste näitajate osas:

Orienteeruv hind, eurodes

Klappide akuaeg, tundides

Tööaeg koos laadimiskapsliga

Laadimisaeg, tundides

Juhtmevaba laadimine ja muud lisad, näiteks veekindlus, mürasummutus, ekraan

Klappide juhtimine

Mikrofon, kvaliteet

Kasutusmugavus, kõrvas püsimine

Helikvaliteet, skaalal 1-10

Disklaimer: kõrvaklapid pakkus testimiseks Allo.ee ja kandis ka kõik testimisega seotud kulud, kuid testi tulemus sellest ei sõltu.

Proovimiseks tuli kuulata klassikalist ja bassidega muusikat, teha kõnesid, üritada puutepindandelt juhtida ning muidugi oli oluline ka ühendamine nutiseadmetega ning kasutusmugavus.

Kokkuvõtteks järjestusid kaheksa klappi sellisesse edetabelisse.

1. Baseus W04 Pro

Need kõrvaklapid on testivõitjad - kõigepealt muidugi teistest parema helikvaliteedi, aga ka mõnede muude omaduste pärast. Kujult on need üsna sarnased klassikalistele Airpodsidele, kuid laadimiskapsel on siiski natuke teise disainiga.

Kapsel on mugav, ümmargune ja voolujooneline nagu lutsukivi, väljaspool asub ka nelja LED-iga kapsli aku laetuse taseme indikaator. Kõrvas püsivad need ilma kummiotsikuteta ja pikkade vartega klapid kehvemini, kuid siiski jäävad püsima, kui just ringi ei jookse.

Aku kestab viis tundi. Tõesti, kasutades kestis nende klappide aku peaaegu kõige kauem ühe laadimisega enne laadimiskapslisse panemist. On ka üks teine mudel siin testis, millel on veel suurem aku mahutavus, aga kuulari järjest töötamise aeg on siiski Baseus W04 Pro mudelil kõige parem.

Helikvaliteet on neil samuti parim. Kuulda saab laia spektrit - nii kõrgeid sagedusi kui basse. Heli valjuse kohta pole ka etteheiteid, see on parem, kui nii mitmelgi teisel testitul. Nuriseda saaks ehk vaid basside osas selle üle, et neid võiks veelgi enam olla, aga see sõltub kindlasti ka muusikastiilist.

Helistades pakkusid klapid ilmselt kõige paremat helikvaliteeti testitutest, kuid mobiilikõne pole paraku ühegi pisikese klapiga ideaalne. Kostab selgelt, teine kuuleb ka üsna selgelt.

Puutetundlikkus oli harjumatu, pikemalt kasutades saab aga tunnetuse kätte. Palju võimalusi juhtimiseks pole.

Filmi ja video vaatamisel on heli viide minimaalne. Vahe teiste klapppidega on tuntav, positiivses mõttes.

Baseus W04 Pro orienteeruv hind, € 39 Klappide akuaeg, t 5 Klappide aku, mAh 30 Koos laadimiskapsliga 20+ Laadimiskapsel, mAh 400 Laadimine, tundides 1,5 (juhtmevabalt 3) Laadimiskaabel USB C Juhtmevaba laadimine jah, Qi Bluetooth 5 Puutetundlik jah Veekindlus IP54 Mikrofon jah Mürasummutus ei Mugavus Puutetundlikkus iga kord ei tööta. Ühe kuulari kaal köögikaaluga 3 g Kõrvas püsimine Tüüpilised Airpodsid kõrvas püsimise kohapealt. Otsikutega klapid püsivad paremini. Muud lisad (ekraan, vms) Nelja LED-iga laetuse indikaator Helikvaliteet, 1-10 8 KOKKU: 1. koht

2. Dudao U13

39 euro eest on Airpodsidele väga sarnastel klappidel sisu küllalt. Komplektis antakse veel kaasa matt silikoonist ümbris, vööklamber ja Lightning juhe. Juhtmevaba laadimine on odavatel klappidel hea lisa.

Välimuselt on need klapid üsna täpselt Airpods Pro moodi. Paaritamisega on alguses raskusi, ilmselt olid akud tühjad või juhend ebaselge, sest lihtsalt kapslist välja võttes, nagu juhend soovitab, need kohe paaritamisrežiimi ei lülitu. Toode on suunatud pigem iPhone´i kasutajatele, kuid peaks töötama ka Androidiga. Tehaseseadetesse taastamine käib näiteks Airpods Pro juhendi järgi (laadimiskarbi nuppu peab all hoidma seni, kuni oranž tuli süttib). Juhendis mainitud Bluetoothi seadme nimi U13 jääbki ilmumata, kuid ilmub iroonilisel kombel hoopis "Airpods Pro". Ju siis ongi sihtgrupp Airpodside kasutaja.

Kõrvas istuvad klapid üsna hästi tänu eraldi silikoon-otsikutele ja ka vars on lühike, mis annab parema kõrvas püsimise salli või kõrget kraed kandes.

Bassid on laitmatud, ühed parimatest. Võimendus on ka hea, kui aga valjus päris põhja keerata, siis hakkavad kõrged sagedused natuke sisisema. Muusika kvaliteet on üks parimaid ja kui otsid häid basse, siis see on õige valik.

Dudao U13 orienteeruv hind, € 39 Klappide akuaeg, t 2 Klappide aku, mAh 30 Koos laadimiskapsliga Laadimiskapsel, mAh 180 Laadimine, tundides 2 Laadimiskaabel USB Lightning Juhtmevaba laadimine jah Bluetooth 5 Puutetundlik jah Veekindlus Mikrofon jah Mürasummutus ei Mugavus Ühe kuulari kaal köögikaaluga 3 g Kõrvas püsimine väga hea, silikoon-otsikutega Muud lisad (ekraan, vms) 1:1 kuju Apple Airpods Pro-dega ehk lisad ja ümbrised peaks sobima Helikvaliteet, 1-10 7 KOKKU: 2. koht

3. Baseus W09

Päris Airpodsid need pole, disainer on natuke vaeva näinud iseloomulike "ribide" kujundamisega. Nende triipude keskel asub ka klappe juhtiv puutetundlik pind.

Lame põhi on praktiline, kapsli saab lauale püsti panna ja see ei kuku ümber.

Heli on neil natuke vaikne ja tuhmivõitu. Kirgast helielamust küll pole, kuid see sõltub ka muusikast, mida kuulata. Popmuusikaks sobivad vähem, aga klassikalised stiilidkõlavad üllatavalt kuulatavatena. Mobiilikõne helikvaliteet on kume, pigem kehvapoolne.

Üks klapp kippus aeg-ajalt telefoniga Bluetooth-ühendust kaotama, kui aku tase langes.

Puutepind väga palju juhtimisvõimalusi ei paku: Play/Pause ühe kõrvaklapiga ja Google Assistanti käivitamine teisega. Eelmist-järgmist lugu peab telefonist vahetama.

Tegemist on siiski ühe parima hinna-kvaliteedi suhtega klapipaariga, sest hind on vaid 35 eurot.

Baseus W09 orienteeruv hind, € 35 Klappide akuaeg, t 4-5 Klappide aku, mAh 40 Koos laadimiskapsliga 20-25 Laadimiskapsel, mAh 450 Laadimine, tundides 1,5 Laadimiskaabel USB C Juhtmevaba laadimine ei Bluetooth 5 Puutetundlik jah Veekindlus IP54 Mikrofon jah Mürasummutus ei Mugavus Kõrvas istuvad üllatavalt hästi, nupp on veidi harjumatu Ühe kuulari kaal köögikaaluga 4 g Kõrvas püsimine Ilma otsikuteta klappide kohta püsivad üsna hästi. Muud lisad (ekraan, vms) Pole täpne Airpodside koopia, lameda põhjaga kapsli saab püsti panna Helikvaliteet, 1-10 7,5 KOKKU: 3. koht

4. Baseus W05

Need on kõige kallimad klapid. Näevad sedamoodi välja ka. Hinnaks on 49 eurot, korpus nagu väike seebikarp ja sõrmerihmaga. Juhtmevaba laadimine - olemas, puutetundlik juhtimine hea, sh eelmine ja järgmine lugu, seega kõik, mis vaja võiks minna.

Klapid on ilusad, aga väga pikkade vartega. Nelja LED-iga indikaator näitab kapsli laetust. Kuularitel on valge-punased LED-id, mis ütlevad, kas aku on täis või tühi. Kõrva ei istu need klapid nii hästi, kui silikoon-otsikutega isendid. Pikad varred segavad, eriti kõndides, kuna klapid kipuvad siis kõrvast välja tulema. Puutetundlik koht kuularitel tuleb meelde jätta, see on lohus.

Helikvaliteet on hea. Basse vähevõitu, kuid näiteks klassikalise muusikaga tundub tasakaal paigas olevat. Kõrgematel sagedustel on aga taldrikute löögid kahisevad ja tuhmid. Keskmistel sagedustel on kvaliteet kõige parem. Mobiilikõnedega on mikrofon väga tundlik, võtab hästi ka taustahelisid sisse. Teised kuulevad sind hästi, kui just väga mürarikkas keskkonnas pole.

Kui need kuularid paremini kõrvas istuks, oleks juba esikolmikusse asja.

Baseus W05 orienteeruv hind, € 49 Klappide akuaeg, t 4 Klappide aku, mAh 30 Koos laadimiskapsliga 25-30 Laadimiskapsel, mAh 400 Laadimine, tundides 1,5 (juhtmevabalt 2) Laadimiskaabel USB C Juhtmevaba laadimine jah Bluetooth 5 Puutetundlik jah Veekindlus IP55 Mikrofon jah Mürasummutus ei Mugavus hea on see, et tuvastab kõrvas kandmise ja kui ära võtad, jätab pausile. Liiga pikad segavad varred. Ühe kuulari kaal köögikaaluga 4 g Kõrvas püsimine Püsivad normaalselt, ainult liiga pika varrega. Muud lisad (ekraan, vms) Kandmistuvastusega, jääb pausile, kui peast võtad, tolmu- ja pritsmekindel Helikvaliteet, 1-10 6,5 KOKKU: 4. koht

5. Dudao U13S

Seegi klapipaar on üks odavaimaid. Välimuselt üsna samasugune ehk Airpods pro koopia, nii nagu Dudao poole kallim isend, kuid ilma juhtmevaba laadimiseta ja kaasa tuleva pehme silikoonkesta ja vööklambrita.

Muusika helikvaliteedil on mingi kiiks sees. Võib-olla on basse liiga palju ja need on kuidagi kumedad, samas üldine helitämber on väikestele ja odavatele klappidele sarnaselt justnagu ilmetu ja hõre. Helikvaliteet mobiilikõnesid tehes on kergelt metalne, samas rääkijast saab aru. Teine osapool kuuleb mikrofonist sind pisut vaikselt, aga saab tekstist aru.

Dudao U13S orienteeruv hind, € 29 Klappide akuaeg, t 1,5-3 Klappide aku, mAh 35 Koos laadimiskapsliga Laadimiskapsel, mAh 220 Laadimine, tundides 2 Laadimiskaabel USB Lightning Juhtmevaba laadimine ei Bluetooth 5 Puutetundlik jah Veekindlus Mikrofon jah Mürasummutus ei Mugavus Ühe kuulari kaal köögikaaluga 4 g Kõrvas püsimine Nagu Airpodsid, hoiavad kinni küll. Vars mõõdukalt lühike, silikoonotsikud. Muud lisad (ekraan, vms) Erilisi lisasid pole, väga sarnased Airpods Prodega Helikvaliteet, 1-10 6 KOKKU: 5. koht

6. Baseus WM01 Plus

Kindlasti pole need ühegi tuntud tootja kloonid, vaid täiesti omanäolised klapid. Komplekt on kõige suurema akuga - 800 mAh, aga ka kõige odavama hinnaga. Huvitav kombinatsioon. Kapsliga on kuulamise aeg rekordilised 50 tundi.

Plastist kapsel on odava välimusega ja suur, aga siiski mitte raske. Kapsli kaas kukub pidevalt ise kinni, mis on natuke tüütu, aga plussiks on suurte punaste numbritega ekraan, mis näitab nii aku laetuse protsenti kui ka tundide arvu, palju kuulamisaega on jäänud eraldi nii vasaku kui parema klapi jaoks.

Nutiseadmetega paaritamine nõuab juhendisse vaatamist, sest kohe see ei õnnestu, aga juhendi järgi on kõik lihtne.

Puutetundlikult pinnalt saab muusikat pausile panna ja järgmist lugu lasta, kuid see vajab harjumist. Hea, et saab järgmist-eelmist lugu puutetundlikult valida.

Muusika mängimisel on kvaliteet hinnale vastav - ei midagi erilist, pigem alla keskmise. Madalaid sagedusi on vähe ja helivaljust põhja keerates hakkavad kuularid plärisema. Mobiilikõne on üsna keskpärane ja ise kuuleb teiste kõnet hästi, aga sind ennast on teistel halvasti kuulda, aga siiski arusaadavalt.

Baseus WM01 Plus orienteeruv hind, € 37 Klappide akuaeg, t 5 Klappide aku, mAh 40 Koos laadimiskapsliga 50 Laadimiskapsel, mAh 800 Laadimine, tundides 2 Laadimiskaabel USB C Juhtmevaba laadimine ei Bluetooth 5 Puutetundlik jah Veekindlus Mikrofon jah Mürasummutus jah/ei (väidetavalt passiivne, in-ear physical) Mugavus Nupp on ebaharilikus asendis, kui kõrva paned. Ühe kuulari kaal köögikaaluga 4 g Kõrvas püsimine väikesed ja püsivad hästi Muud lisad (ekraan, vms) LED ekraan aku % ja kellaajaga, suur laadimiskapsel mahuka akuga Helikvaliteet, 1-10 4 KOKKU: 6. koht

7. Devia V6

Jällegi klassikalised Airpodsid - kellele pluss, kellele miinus. Laadida tuleb kapslit Lightning kaabliga.

Silikoon-otsikuid klappidel pole, seega kõrvas istumine on natuke kehvem kui otsikutega klappidel, aga kõrvast otseselt välja ka ei kuku.

Helikvaliteedilt on need klapid liiga mahedad - basse nagu oleks, keskmisi sagedusi ka, kõrgeid võiks pisut enam olla, korralik harju keskmine odavate nööpklappide kvaliteet. Kõnekvaliteet on keskmisest kehvem - kumedavõitu ja mikrofonist kostab teistele sinu hääl halvemini, kui mõnede teiste klappidega. Mikrofon tundub olevat nõrgavõitu tundlikkusega.

Devia V6 orienteeruv hind, € 45 Klappide akuaeg, t 3 Klappide aku, mAh 40 Koos laadimiskapsliga Laadimiskapsel, mAh 270 Laadimine, tundides 1,5 Laadimiskaabel USB C Juhtmevaba laadimine ei Bluetooth 5 Puutetundlik jah Veekindlus Mikrofon jah Mürasummutus ei Mugavus keskmine, puutepinda peab oskama tabada. Ühe kuulari kaal köögikaaluga 4 g Kõrvas püsimine keskmine (ilma otsikuteta, nagu Airpodsid) Muud lisad (ekraan, vms) pole eriti mingeid lisasid Helikvaliteet, 1-10 5 KOKKU: 7. koht

8. Dudao U12

Päris omapärane disain, kuid siiski mitte väga praktiline. Karbist välja võttes esimese veidra detailina hakkab silma, et valged klapid tulevad musta laadimiskaabliga.

Kapsel on suur ja paks, erinedes Airpodsi-laadsetest kapslitest just oma suuruse poolest. Samas aku teistest oluliselt suurem pole, keskmine 400 mAh. Küll aga on kuularite endi akud kõige mahukamad, aga kõige pikemat kuulamisaega ei anna. Kapsel on varustatud ekraaniga, kus kuvatakse kapsli täislaetuse protsent.

Kuularite varred on ülipikad, seega võivad need õues kandmisel salli või kraega kokku puutuda. Ka kõndimisel kipuvad varred liikuma ja kõrvaspüsimist vähendama. Õnneks on silikoon-otsikud, mis seda parandavad.

Väline metalne pind pole nupp ega puutepind juhtimiseks, muusikat saab juhtida hoopis pisikesest nupust varrel füüsiliselt vajutades. See on kõige ebamugavam, sest väike nupp tahab üsna kõvasti surumist.

Helivaljus on kõige parem, aga mis sellega teha, kui üle 70% valjusega eriti kuulata ei kannata? Kõrvades hakkab siis juba kergelt valusaks minema. Seega kui vajad häid klappe kehvema kuulmisega inimesele, siis need sobivad.

Bassid peaaegu puuduvad, see-eest ja suurema helivaljusega tuleb sisse plärin. Muusika helikvaliteet on kehv, mobiilikõne oma samuti.

Dudao U12 orienteeruv hind, € 35 Klappide akuaeg, t 3-4 Klappide aku, mAh 45 Koos laadimiskapsliga Laadimiskapsel, mAh 400 Laadimine, tundides 1-2 Laadimiskaabel USB C Juhtmevaba laadimine ei Bluetooth 5 Puutetundlik ei Veekindlus Mikrofon jah Mürasummutus ei Mugavus füüsiline nupp on väga ebamugav. Ühe kuulari kaal köögikaaluga 4 g Kõrvas püsimine suhteliselt hea, kuid pikad varred segavad Muud lisad (ekraan, vms) ekraan aku protsendiga (kapsli aku) Helikvaliteet, 1-10 4 KOKKU: 8. koht

Video ja loosiratas

