TechChill, Ping, Slush, sTARTUp Day, Latitude 59? Kuhu veel minna? Selgub Riias

Sügisel Lörtsil (ehk Slushil) Helsingis võttis nööbist kinni üks lõunanaaber, kes küsis, kas Eesti IT ajakirjanik ikka Baltimaade ühel olulisimal idufirmade üritusel "TechChill" on käinud? Tuli tunnistada, et ei ole. Palju muid kohti - Slush Helsingis, sTARTUp Day Tartus, Latitude59 Tallinnas ja teised on juba käidud, kohati isegi korduvalt, aga TechChillist ainult kuuldud. Kutsuti vaatama. Tuligi siis minna.

TechChill toob kokku üle 2000 osaleja, kellest valdav enamus on muidugi idufirmad, kuid lisaks ka investorid, B2B ettevõtted, turundajad, värbajad, meedia ja tudengid. Kokku on sel aastal kahele lavale oodata 90+ esinejat, toimuvad legendaarsed Afterparty´d ja 20+ kõrvalüritust.

Alguse sai see kõik aga 2012. aastal, kui rahvusvaheline tehnoloogiaettevõtete portaal TechCrunch avas idufirmade (füüsilise) koostöötamiskeskkonna Riia kesklinnas (nagu meie Garage HUB) ja sellega seoses toimus ka konverents. Seega on ettevõtmine juba parajalt soliidse eaga vähemalt idufirmade skaalal mõõtes.

Toimumiskohaks on VEF Kultuuripalee asemel sel aastal Hanzas Perons, kus kahel laval esinejaid näha saabki. Muidugi on ka messiala ja kohtumiste ala, nagu ühel startup-festivalil ikka.

Fookus "suurel kolmikul"

Selleaastased kolm põhiteemat on Greentech, Blockchain ja 5G. Muidugi saab palju kuulda müügi, turunduse ja asutamise edulugusid nii investoritelt kui asutajatelt, turundus- kui tehnoloogiagurudelt.

Kolmapäeval toimub ka Riga Venture Summit 2020 ja korraldatakse FinTech Talks, seega oleks olnud mõistlik juba päev varem kohale minna. Neljapäeval võtab aga Riia linna üle juba TechChill - ideede, startuppide, innovatsiooni ja tehnoloogia festival.

Avakõne teeb Läti Vabariigi president Egils Levits. Teiste tippesinejate seast leiab ka Slushilt ja Latitude 59lt tuttava Bolti asutaja Martin Villig´i, Wolti toidukohaletoomisteenuse arendusjuhi Juhani Mykkäneni, Google´i brändi- ja reputatsiooniturunduse juhi Ivana Gabravaci, TechCrunchi editor-at-large Mike Butcheri, Ericssoni 5G teadus- ja arendusjuhi Rowan Hogmani jpt.

50 asutajat ja nende "liftikõned"

Muidugi toimub ka idufirmade konkurss Fifty Founders Battle koos pitchimistega, kus astuvad üles 50 kõige paljulubavamat idufirmat Baltimaades, Skandinaavias ja Kesk-Euroopas. Parimaid valivad välja nii publik kui professionaalne žürii. Esindatud valdkonnad on MedTech, GreenTech, FinTech, B2B, B2C. Esimesel päeval saavad kõik 50 startuppi 3 minutit, et oma "liftikõnes" ideed tutvustada, teisel päeval astuvad finalistid üles põhilaval, et võistelda 10 000 eurose peaauhinna eest.

Homsed väljavalitud on juba selgunud, igast vertikaalist (valdkonnast) kümme parimat. Mõned neist on juba tuttavad isegi viimatisest sTARTUp Day´st Tartus.

GreenTech:

1. Artusystem (latvia)

2. The Littery (Latvia)

3. Wastefox (Estonia)

4. nect WORLD (Ukraine)

5. R8tech (Estonia)

6. Adianano (Latvia)

7. woola (Estonia)

8. Meredot (Ukraine)

9. EMPYRIO (Latvia)

10. Greenix (Ukraine)

MedTech:

1. Magnalysis (Latvia)

2. Nursebeam (Estonia)

3. CastPrint (Latvia)

4. Vigo (Latvia)

5. Kipuwex Ltd (Finland)

6. Šeši Partneriai – BrachyDOSE (Lithuania)

7. Longenesis Limited (Hong Kong)

8. Ligence (Lithuania)

9. VeritaCell (Latvia)

10. Lucero-Bio (Sweden)

FinTech:

1. EVOestate.com (Estonia)

2. CostPocket (Estonia)

3. Flipful (Latvia)

4. HOTLINE.FINANCE (Ukraine)

5. Fertrado (Lithuania)

6. Raison.Ai (Estonia)

7. Winngie Technologies (Turkey)

8. Quppy (Cyprus)

9. AVA – Systems (Australia)

10. Manu LT (Lithuania)

B2B:

1. ActiveChat.ai (US)

2. Zelos (Estonia)

3. OROCON (Latvia)

4. LOKI (Turkey)

5. Ubitrack (Bulgaria)

6. Singularity Computing (France)

7. WerBot (Belarus)

8. CxWeb (Denmark)

9. Noscos (Latvia)

10. Adact (Estonia)

B2C:

1. HUGO.legal (Estonia)

2. Sadie Sparks – Magic Words (Latvia)

3. Dwellet (Finland)

4. YoPlayDo (Latvia)

5. Tassu Passu (Finland)

6. Drivest (Estonia)

7. xTimer (Latvia)

8. Patentbot (Ukraine)

9. DataCalculus (Estonia)

10. Imagery Ward (Ukraine)

Lähemalt vaata techchill.co kodulehelt. Arvutimaailm on homme kohal.