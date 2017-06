Tele2 hakkab müüma maailma suuruselt viienda mobiilitootja Xiaomi telefoni

Xiaomi on Euroopasse ääri-veeri juba varemgi jala ukse vahele pannud - esialgu akupankade ja muude tagasihoidlikumate toodetega, siis hulgifirmade kaudu e-poodidesse jõudes, sealhulgas ka Ida-Euroopasse, nagu sügisel kirjutasime. Tele2 hakkab nüüd aga esimese mobiilioperaatorina Eestis Hiina kvaliteetset odavtelefoni müüma, tuues poelettidele nuhvli Xiaomi Redmi Note 3.

Alates tänasest on Tele2-s müügil maailmas üliheade tehniliste näitajate poolest tuntud nutitelefonide tootja Xiaomi telefon. Hiina telefonitootja Xiaomi on praegu maailmas suuruselt viies nutitelefonitootja, kes on jõudsalt turgu võitmas Aasias, kuid Eestis on see bränd tuntud veel vaid tehnoloogiaentusiastide seas.

„Xiaomi on tugev konkurent suurtele telefonitootjatele, sest telefonid on tehniliselt väga võimekad, kuid nende hinnad on poole madalamad kui Samsungil või Apple’il. Tehnoloogiaekspertide hinnangul on tegemist brändiga, millel on väga hea tehniline tase ja mille hinnastamispoliitika on jõuline,“ ütles Tele2 tootedirektor Katrin Aron.

Esimesena tuleb Tele2 poodides müügile 2016. aasta mudel Xiaomi Redmi Note 3 Pro. „Alustame sellise mudeliga, mille hinna ja kvaliteedi suhe on väga hea ja usume, et eestlased võtavad telefoni väga soojalt vastu. Praegu testime tootja teisi mudeleid ja kindlasti on plaanis Eestisse tuua ka tippmudel,“ lisas Aron.

Redmi Note 3 Pro on end tõestanud hea vastupidava akuga. Ooteaeg on 93 tundi, mis on kolmandiku võrra pikem võrreldes sama hinnaklassi teiste telefonidega. Samuti paistab Redmi Note 3 Pro silma kiire (kuid vanema põlvkonna Android 6) operatsioonisüsteemi, 16-megapikslilise kaamera ja väga hea koostekvaliteediga, korpus on metallist. Mobiilil on 32 GB sisemist välkmälu ja 3 GB operatiivmälu ning suure 5,5-tollise ekraani resolutsioon on 1080 x 1920 pikslit. Lisaks on Redmi Note 3 Pro-l kiirlaadimise funktsioon ja sõrmejäljelugeja.

„See telefon sobib inimesele, kes on usin nutitelefonikasutaja, sest telefonil on võimas aku, kuid kes ei soovi telefoni eest krõbedat hinda välja käia,“ lisas Aron.

Xiaomi mudelit saab alates tänasest osta Tele2 e-poest 219 euroga.