Xiaomi tuleb Euroopas müügile - sealhulgas ka Eestis

Hiinas on üks imeline mobiili- ja vidinatootja - Xiaomi, mille tooteid saame me tellida vaid e-poodidest, mis Hiinast kaupu saadavad ning siinsetest poodidest leiame mõnikord harva vaid selle tootja akupankasid. Nüüd on seee defiitsiidiaeg läbi. Xiaomi nutitelefone hakkab siinkandis müüma hulgifirma ABC Data.

Kesk- ja Ida-Euroopa üks suurimatest IT riistvara ning tarbeelektroonika edasimüüjatest ABC Data toob esimesena Euroopa turule maailma ühe juhtiva nutitelefonide tootja Xiaomi tooted. Esmajoones jõuavad tooted Poola turule ning seejärel teistesse Kesk- ja Ida-Euroopa riikidesse, sealhulgas Eestisse.

Ostma võib hakata selliseid imelisi tooteid nagu peaaegu ilma äärteta ehk kolmest servast äärteni ulatuva ekraaniga Mi Mix, millest juba ka kirjutasime. Räägitakse (kuulujutu tasemel), et ka uus iPhone 8 tuleb selline, ilma äärteta. Või palju kuulsust võitnud Mi Note 2, mida soovitatakse tõsise asendusena müügilt korjatud Samsung Galaxy Note 7 asemele.



Mi Band 2 (vasakul).

Paljud on endale Hiinast juba tellinud ka ülisoodsa hinnaga hea pulsikella Mi Band 2, mis maksab vaid mõnikümmend eurot. Ka õhukesed odavad ruuterid (70 eurot) on selle tootja valikus.



Mi Mix.

Esimese edasimüüjana toob ABC Data Euroopa turule aga mitte neid tooteid, vaid kõigepealt kolm nutitelefonide mudelit Mi 5, Redmi Note 3 ning Redmi 3S.



Mi 5.

Lähiajal lisanduvad ka teised tootekategooriad, näiteks aktiivsusmonitorid, audiotooted ning akupangad.

“Xiaomi on maailma kiiremini kasvav nutielektroonika ettevõte, kes vaid mõne aastaga on tõusnud maailmaturul konkureerivaks ettevõtteks. Meil on suur rõõm, et ABC Data on Xiaomi toodete esimene ametlik edasimüüja Euroopa Liidus. Oleme veendunud, et Xiaomi tooted ning lahendused võidavad kiiresti inimeste südamed, kuna tegemist on kõrgekvaliteediliste, kuid taskukohaste toodetega,” lausus ABC Data Baltikumi regiooni juht Tomas Janušauskas . 2010. aastal loodud Hiina ettevõtet Xiaomi peetakse tänaseks suurtettevõtete Apple, Samsung ning Huawei suurimaks konkurendiks, mille tegutsemine võib tuua revolutsiooni ka nutitelefoni hindadele.

Xiaomi Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni müügijuhi Alex Wu sõnul on Euroopa turg ettevõtte jaoks äärmiselt oluline, kuna tegemist on regiooniga, kus nutiseadmete kasutamine on kõrgelt arenenud ning mille turg on pidevas kasvujoones. “Oleme Euroopa turule sisenemisest väga õhinal. Usun, et koostöös meie hea ja kogenud partneriga ABC Data suudame täita kõik oma strateegilised eesmärgid ning pakkuda klientidele hea hinna-kvaliteedi suhtega nutiseadmeid,” selgitas Wu.

Esimese Euroopa Liidu riigina jõudsid Xiaomi nutitelefonid Poola turule. Lähitulevikus laiendatakse haaret teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse: Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia, Slovakkia ning Ungari. “Oleme ainus Xiaomi regionaalne edasimüüja, kes opereerib kõigil nimetatud kaheksal turul, jõudes seeläbi igapäevaselt üle 13 000 jaemüüjani. Samuti on meil põhjalikult väljaarendatud riikidevaheline infrastruktuur ning logistika, tagades kiire ning turvalise toodete kohale toimetamise,” kirjeldas Janušauskas. Wu sõnul valiti ABC Data partneriks eelkõige seetõttu, et tegemist on tuntud ning end Euroopa turul tõestanud ettevõttega, kellele ainuüksi Poola elektroonika ja IT-toodete jaemüügiturust kuulub 23% ning telefonioperaatorite edasimüügiturust suisa 60%.