Suur eksperiment: Tele2 laseb märtsis koormustestiks andmesidepiirangud vabaks

Märtsis võtab Tele2 pidurid andmesidekiirustelt ja andmemahupiirangutelt maha, et testida, kuidas võrk kõigi kasutajatega tippkiirusel vastu peab. Jääme lootma, et midagi kokku ei kuku, sest siis on operaatoril piirangute kaotamisest positiivseid järeldusi teha.

Tele2 teeb võrgu läbilaskevõimsuse testimiseks ebahariliku sammu ning annab märtsis kõigile klientidele üle Eesti mobiilse interneti ilma igasuguse mahu- või kiirusepiiranguta tasuta kasutamiseks.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul testitakse kõigile klientidele korraga mahupiirangute kaotamisega võrgu läbilaskevõimsust. “Oleme ise teinud koormustestid, kuid märtsis toimub suurim reaalajas läbiviidav katse – mis saab siis, kui kõik kliendid, ka need, kes täna mobiilset internetti ei kasutagi, avavad korraga kanalid,” rääkis Aron.

“Teoorias tõrkeid ega tuntavat kiiruse langust esineda ei tohiks, kuid tehnikaosakond on sarnaselt avalike massiüritustega kõrgemas valmisolekus ning vajadusel jagatakse vabad ressursid suurema koormusega piirkondadesse ümber,” lisas Aron.

Tasuta internetimahu soovijatele jäävad kehtima senised paketitasud, kuid kõik piirangud võetakse kuuks maha. “Kampaaniaga tutvustab Tele2 ka uut piiramatu andmemahuga internetipaketti. Praeguse standardi, 1080p kvaliteediga Youtube’i videote vaatamine tarvitab tunnis 1,5 gigabaiti internetti, aga järjest populaarsema 4K tasemega juba 7,2 gigabaiti. Kui internetti sihtotstarbeliselt kasutada, siis on piiramatud paketid juba lähitulevikus ainuvõimalik valik, mistõttu viiakse läbi suurem võrgu koormustest. Klientidele tuleb see aga kingitusena ning tähendab head võimalust kuu jooksul katsetada, mida on võimalik piiramatu mobiilse internetiga ära teha,” rääkis Aron.

Tasuta piiramatu mahuga interneti kasutamiseks saab end alates tänasest Tele2 koduleheküljel registreerida.

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) mõõtis 2017. aasta lõpus üle Eesti operaatorite mobiilse interneti leviala, mille kohaselt katab Tele2 4G võrk 99 protsenti riigi territooriumist.