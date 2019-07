Juhtmetest vabaks, natuke mürast ka - testis Alfawise JH-ANC804 suured kõrvaklapid

Sportlikust uudishimust tundus hea mõte tellida endale odavad juhtmevabad, aktiivse mürasummutusega kõrvapealsed klapid, mis ei maksagi varandust. Proovime järgi, mida uus tõusev bränd Alfawise pakub.

Klapid saabusid üllatavalt väikeses karbis. Esialgu poleks uskunudki, et ikka suured kõrvapealsed klapid on pakendis. Kuid olidki - käivad mugavalt kokku ja võtavad vähemalt kõrguses üsna vähe ruumi.

Nagu mõnedel kallimatel isenditel, on ka neil klappidel olemas kõva lukuga vutlar, nii et saad need mugavalt reisile kaasa võtta. Vutlarisse käib veel micro-USB laadimisjuhe ja 3,5 mm otstega kaabel - juhuks, kui akud tühjaks saavad. Siis saad juhtmega edasi kuulata.

Kõrvaklappidel on mõned nupud - helivaljuse ja nende vahel sisse-välja lülitamise nupp ning pisut eemal mürasummutuse nupp.

Pikapeale nende asukohaga harjub, kuid esialgu ei leia kohe üles. Nupud on pisikesed ja kõrva ääres.

Mürasummutus võtab oluliselt basse vähemaks ja allesjääv heli on kaldu kõrgemate sageduste poole, kuid väga suuresti see ei häiri. Harjub üsna kiiresti ära. Välistest häältest kuuleb hästi läbi teiste inimeste kõnet, paremini summutatakse madalsageduslikumaid helisid, millest ilmselt ka basside kadumine - ventilaatori müra, mootorite põrisemine ja muud madalamad vibratsioonid. Seega rongis-bussis-lennukis on sest natuke abi küll. Kontorimelus pigem toimib mehaaniline mürasummutus - pehmed polstriga äärised kõrvade ümber ja "moraalne" mürasummutus - helivaljuse juurdekeeramine, nii et muud häirivad helid muusikasse sumbuvad.

Kuulareid ümbritsev nahk on tõesti pehme ja spetsifikatsiooni järgi mingi erilise proteiinisisaldusega tekstuuriga, mis peaks inimkõrvale eriti hästi mõjuma. Esialgu tunduvad klapid tõesti mugavad ja pehmed, kuid nii umbes paari tunni pärast hakkab kõrvadel siiski kergelt umbne. Ilmselt on üks põhjus ka selles, et klappide sang surub siiski veidi liiga tugevalt klappe vastu pead. Mõnetunniseks kuulamiseks on aga mugavad tõesti, sanga pikkust annab reguleerida.

Kuna tegemist on mürasummutavate klappidega, siis on neil olemas ka mikrofonid ning see tähendab tavaliselt seda, et saab kasutada ka rääkimiseks. Nii ongi - mobiiliga ühendades on võimalik kõnesid vastu võtta (vajutades korraks sisselülituse nuppu) ja kõne kvaliteet on üsna keskmine. Ei midagi väga kirgast, kuid mobiili kohta piisavalt hea. Teine osaline kuuleb sind ka normaalselt ja arusaadavalt, kuigi heli on kergelt vatine ja tuhm, aga piisavalt vali.

Uue Bluetooth 5 asemel on kasutusel Bluetooth 4.2, klapid kestavad akudelt aga üsna soliidse aja - kuni 20 tundi. Esimene test lõppes 19 tunni kuulamisajaga. Mürasummutusega kahaneb kuulamisaeg ligi 10 tunnini.

Adota mobiiliäpiga saab testida kõrvaklappide tundlikkust. Selleks, et kõiki kõrgemaid sagedusi kuulata, on vaja appi võtta alla 16-aastased, kes veel 20 000 hertsini suudavad helisid kuulda, vanematel inimestel ülemine sagedusriba enam kuuldav pole. Alfawise mängiski enam-vähem 19-20 tuhandeni välja.

Kokkuvõtteks pole need klapid muidugi nii head, kui sadu eurosid maksvad tippklassi brändiklapid, kuid oma hinna kohta on mõistlikud näiteks esimesteks suurteks mürasummutavateks klappideks algajale, kes ei esita kuulamiseks väga kõrgeid nõudmisi. Peas on need siiski teatud aja jooksul küllaltki mugavad, mürasummutus pole ideaalne, aga midagi siiski summutab ja käed-vabad kõnedele vastamise võimalus on ka olemas. Seega - head Entry-level mürasummutavad kõrvapealsed klapid suhteliselt olematu hinnaga.

PLUSSID

+ hea hind

+ mugavad kõrvapolsterdused

+ kasutatav ka telefonikõnedele vastamiseks

MIINUSED

- mürasummutus mõjutab basse

- mürasummutus ei eemalda kõiki taustamürasid, täieliku vaikuse loomiseks ei sobi

- sangad suruvad klappe pea vastu natuke liiga tugevalt

TEHNILISED ANDMED

Mürasummutavad juhtmevabad kõrvaklapid Alfawise JH-ANC804

Hind: 37,3 eurot (Gearbest)

Ühilduvus: PC/Mac, iPhone, iPad, Android, MP3 pleierid jne

Ühenduvus: 3,5 mm kaabliga ja üle Bluetoothi (versioon 4.2)

Aku: 400 mAh, 16-20 tundi; 9-10 tundi mürasummutusega

Kaasas: kõva kaanega karp, micro-USB laadimisjuhe ja 3,5 mm kahe otsaga ühenduskaabel