TEST: Samsung Galaxy A52, odav ja populaarne mobiil uuemas kuues

Aitab tippmudelitest, lõpuks on meil käes ka üks eelmise aasta populaarseima soodusmudeli järeltulija - Samsung Galaxy A52 ehk Galaxy A51 selle aasta uuendatud mudel.

See pole 5G, kuid hind on ligi 320 eurot. Olenevalt sellest, kas tahad palju mängida või häid pilte teha, võib juhtuda, et oma raha eest saad sa päris palju - võib-olla isegi sama palju, kui käiksid välja mõne soodsa Hiina brändi eest.

Testimisse sattus kahe SIM-iga 4G mudel, millel operatiivmälu 6 GB ja välkmälu 128 GB. Nende näitajatega on tegemist korraliku telefoniga - mitte küll lipulaevaga, aga häbeneda pole midagi. Välimus on harju keskmine, kuid siiski üsna odav. 6,5-tollisel Super AMOLED ekraanil on 2400 x 1080 pikslit, 90 Hz värskendussagedus, Corning Gorilla Glass 5 kriimustuskindlus, suhteliselt korralikult töötav ekraanialune sõrmejäljelugeja ning ülal keskel asub selfie kaamera ekraani lõigatud väikeses augus. Küljed on metallikarva plastikust. Tagakülg on matt ja plastik-kattega, kõrgenduses on olümpiarõngastena end ära paigutanud neli kaamerat ja LED-välk. Odaval mudelil on küll USB C laadimispesa, kuid seeriale omaselt alles ka 3,5 mm kõrvaklapipesa ja SIM sahtlisse saab teise SIM kaardi asemel pista ka microSD mälukaardi.

Korpus on IP67 veekindlusega, see tähendab tolmule ja veele vastupidamist ja isegi kuni 30 minutit meetri sügavusel vee all olemist, ilma et midagi halba juhtuks.

Lisaks testimudeli Awesome Violet värvusele on olemas veel värvivalikus ka sinine, must ja valge korpus.

Kiirus - kurta on tänapäeval raske

Need ajad, kui veel protsessori kiirust või menüüde aeglust ette heita sai, jäävad aastate taha. Mobiilidel on sees nii võimsad protsessorid, mis võivad isegi odavamatele sülearvutitele ära teha ja on võimelised Androidi sujuvalt jooksutama ka mitut äppi taustal korraga kasutades. Igapäevaste toimingutega saavad kaheksatuumalised protsessorid ikka hakkama. Küsimus tekib alles siis päevakorda, kui mängitakse mõnesid eriti graafika-aplaid mänge või töödeldes 4K videot. Siis alles võib märgata, et Android ei saa nii hästi hakkama, kui Windowsiga arvuti.

Kuid teeme pealtnäha kiire telefoniga ära ka traditsioonilise kiirustesti:

Geekbench 5: 1597 punkti

Arvutimaailma kõigi aegade edetabelis sai selle tulemusega küll suhteliselt tagasihoidliku koha - viieteistkümnenda. Samsungi sellel Euroopa mudelil on sees Qualcomm Snapdragon 720G kiibistik, mis polegi tippklassist kiirusega, kuid tavakasutaja ilmselt seda eriti ei märkagi.

Ekraan - kirgas ja ere

Samsungi ekraanid on väga head, ka odavale Galaxy A seeriale on pandud ere, 90 Hz värskendussagedusega Super AMOLED (samaes ei saa sujuvalt sagedust muuta, on kas 60 või 90 Hz).

Maksimumheledusega on tõesti ekraan hästi loetav ka eredas kevadises päikesevalguses, fotod on ekraanilt vaadates mõnikord isegi paremad, kui need tegelikult suurel ekraanil pärast paistavad. HDR-iga saab vaadata Youtube´i videoid suure dünaamilise värviulatusega.

Kaamerad - järgmine pluss

Samsungi kaamerad on tavaliselt olnud üsna head ja ka A seerias on korralik kaamerakomplekt. Põhikaamera on suure 64 MP sensoriga, 12 MP ülilainurk-kaameraga ja 5 MP makrokaameraga. Lisaks toetab pildistamist 5 MP sügavussensor. Esikaamera on samuti igati korralik, 32 MP sensoriga.

Galaxy A52 pakub video toeks ka optilist pildistabilisaatorit. Videot salvestab mobiil nii eesmise kui tagumise kaameraga 4K resolutsiooniga.

Profirežiimis on sama palju seadistusvõimalusi, kui tippmudelitel Galaxy S21 seeriast. Seadistada saab ISO, säri, autofookust, valge balanssi, bokeh efekti jm.

Siin on mõned proovipildid, mille originaalid avanevad pildil klõpsates:



Päikselise ilmaga on teravus hea, värve vaid veidi vähevõitu, aga praegune kevad ongi veel üsna värvivaene. Vähemalt pole värvide erksusega üle pingutatud.



Makrofotot tehes tuleb üsna palju katsetada ja teravustada, sest enamus pilte tulevad udused. Lõpuks ei olegi väga vahet, kas teha makrofotod eraldi makrorežiimis või lasta seaded automaatselt määrata Photo režiimis - tulemus on üsna sama või isegi automaatrežiimis parem. Põhiline on pildi teravaks saamine.



Vaade lainurk-kaamerast.



10x suurendusega pole pildiga suurt midagi muud teha, kui lihtsalt infoks vaadata, mis kaugel metsaserval toimub. Teravus on kadunud.



Bokeh-efektil pole viga. Teravate detailide servad on üsna selged.



Tubastes tingimustes hämaras - käest pildistades tuleb kehvade valgusolude kohta üsna normaalne pilt.

Kaamera kvaliteet on oma hinnaklassi kohta täiesti korralik ja võimalusi on pildistamiseks igasugustes olukordades portreest öise maastikuni.

Aku kestab mitu päeva

4500 mAh aku on üsna piisav ja ühe päevaga mobiil tühjaks tavaliselt ei saa. 25 W kiirlaadija tugi on olemas, aga kaasas on väike 15 W laadija, millel korpusel samuti märge "Fast Charger". Umbes pooleteise tunniga saab aku täis. Juhtmevaba laadimist pole.

Ehkki laadija on kaasas, on loobutud kõrvaklappidest.

Asukohamääramine: kõik levinud süsteemid töötavad

Katsetused asukohamääramisega said tehtud MapMyfitnessi ja Strava äppidega. Tulemus on hea - kõrvalekaldeid leidub vähe. Telefon toetab GPS-i, Glonassi, Beidou´d ja Galileod.

Osta või mitte?

Ehkki kiirustestides ei saavutanud see telefon just erilisi tulemusi, pole põhjust kiiruse pärast nuriseda. Mobiil saab kõik vajaliku mõistliku sujuvusega tehtud, ekraan on sealjuures ka väga hea ja kaamerad üldjuhul saavad hästi hakkama mõne erandiga. Kuid korpus on sel mudelil üsna lihtne ja odav, kuigi veekindel, aga plastikust katted võivad kergesti puruneda. Seega tasuks kohe sellele telefonile ka mõni kaitsev kate muretseda, et veekindlus ikka säiliks. Selle hinna eest aga saab endale üsna mõistliku igapäevatelefoni.

PLUSSID

+ veekindel korpus

+ korralikud kaamerad lainurgaga ja hämaras pildistades

+ hea ekraan ja heli

MIINUSED

- plastmassist korpus, ilmselt kergesti kuluv ja kukkudes pragunev

- kaamera telefoto võimekus on üsna kesine (teravus ja detailid kaovad)

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Samsung Galaxy A52 4G

Hind: ca 320 eurot

Operatsioonisüsteem: Android 11

Protsessor: Qualcomm Snapdragon 720G, 2x 2,3 GHz Kryo 465 Gold & 6x 1,8 GHz Kryo 465 Silver (kaheksatuumaline)

Ekraan: 6,5-tolline, 2400 x 1080 pikslit, Super AMOLED, kriimustuskindla Corning Gorilla Glass 5 kattega

SIM: dual SIM, nano

Korpus: tolmu- ja pritsmekindel (IP67)

Mälu: 6 GB RAM, 128 GB välkmälu, microSD kaardi pesa (teise SIM-i sahtlis) kuni 1 TB

Ühendused: 4G, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, VoWiFi, VoLTE, NFC

Asukohamääramine: GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Kaamerad: Tagumine 64 MP +5 MP makso +5 MP sügavussensor +12 MP lainurk; 32 MP selfie kaamera