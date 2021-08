Youtube on alles neljas allalaetuim videoäpp, need kolm on veel populaarsemad

Youtube´is oled kindlasti mobiilist käinud, kuid see ei ole praegu kaugeltki kõige populaarsem äpp, millega videoid vaadata (ja teha). Maailm on muutunud, koguni kolm erinevat äppi on Youtube´ist ette läinud.

Finboldi uuringust selgub, et TikTok oli 2020. aastal maailma kõige populaarsem videoäpp 660,12 miljoni allalaadimisega. Teisele kohale maandus Singapuri päritolu Likee 270,3 milljoni allalaadimisega. Kui tekib küsimus, mis asi see on, võib küsida mõne teismelise käest ja ta selgitab: see on nagu TikTok, aga veel noorematele.

Kolmandal kohal on samuti paljude jaoks tundmatu rakendus - SnackVideo 233,57 mijoni allalaadimisega. Seegi on lõbusate lühivideote keskkond nooremale publikule.

Ja siis tuleb alles meilgi teada-tuntud YouTube 222,7 miljoni allalaadimisega. Alles neljandana.

Viiendale kohale maandub TikTok Lite, mis, nagu nimigi ütleb, on TikToki Lite-versioon 141,89 miljoni allalaadimisega. Kui Tiktok ise on sadu megabaite suur, siis Lite on vaid 30 MB ehk sobib ka aeglasematesse, odavamatesse ja vanematesse telefonidesse, töötades normaalselt isegi 2G ja 3G võrgus. Lite on populaarne Aasias ja Aafrikas.

Mis videoäpid on veel enim alla laetud? Aga palun, siin need on. Järgnevad Moj (93,87 miljonit), Zili (84,11), MX TakaTak (81,7), Josh (78,13), Uvideo (74,95).

TikToki populaarsuse kohta öeldakse uuringu kokkuvõttes: "Rakendus kasvas kiiresti koroonaviiruse pandeemia tagajärjel, eriti seoses riikide sulgemistega. Lukustuse ajal pidid paljud inimesed jääma koju ja kasutasid ajaviiteks selliseid rakendusi nagu TikTok, mis hoiavad tegevuses ja põhjustavad kokkuvõttes lumepalliefekti."

TikTok pakub kasutajatele alternatiivset viisi veebis sisu jagamiseks, luues muusika, filtrite ja muude põnevate funktsioonidega lühivideoid.

TikToki kasvu takistasid privaatsusprobleemid ja USA plaan Hiina päritolu TikTok riigis sulgeda, mille tõttu rakendust ähvardas vahepeal peaaegu keelamine. USA presidendi vahetudes näib siiski see videoäpp lähemas tulevikus vabalt edasi kestvat. TikTok keelati vahepeal siiski ära Indias, millega kaotas videorakendus suure turu. Nüüd, aasta pärast keelamist, räägivad uudised TicTocki kaubamärgi registreerimisest, millega Hiina firma ByteDance võib TikToki uue nime all jälle India turule tuua.

Samuti üritab kasutajaid TikTokist enda juurde meelitada Facebook, kellele kuulub Instagram. Instagramis tuli sarnane lühivideote võimalus Reels, millega on võimalik samamoodi üle ekraani lühivideoid teha.