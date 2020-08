Toshiba lõpetab arvutitootmise

Toshiba avaldas sel nädalal lakoonilise pressiteate, et väljub lõplikult arvutitootmisest. Nende Dynabook siiski päris ära ei kao, vaid jääb teisele Jaapani tehnoloogiafirmale - Sharpile.

Rohkem kui kolm aastakümmet vastupidavate sülearvutite tootjana tuntud Toshiba on juba mitu viimast aastat vaikselt arvutitootmisest taandunud, kuid nüüdseks on väljumine täielik, loovutades ettevõttes Dynabook 19,9-protsendilise osaluse, mis firmale veel jäänud, täielikult Sharpile.

Toshiba tootis täielikult firma omanduses olevas tütarfirmas Dynabook Inc. arvuteid 1958. kuni 2018. aastani, mil enamusosaluse ostis Sharp.

Meil pole Dynabooki nimi kuigi tuntud, sest mäletame pigem Toshiba Portege, Tecra ja Satellite nimelisi arvutiseeriaid. Dynabooki nime all jõudsidki sülearvutid rahvusvahelisele turule alles 2019. aastal.

Esimene Toshiba sülearvuti T1100 tuli välja 1985. aastal. Eestis siis veel sellistest imemasinatest palju ei teatud, arvutitega seostus ikka mõni suurem saal arvutuskeskuses, kus metallist kapid rivis.



Toshiba esimene sülearvuti T1100. Foto: (CC) Johann H. Addicks

Esimesel sülearvutil T1100 oli 256 KB mälu, 640x200 piksline LCD ekraan, mis graafikat küll ei kuvanud, näidates 25 reas 80 sümbolit ning 3,5-tolline flopikettaseade, mis kasutas kas 640 KB või 720 KB flopikettaid. Kaasaskantava masina kaal oli 4,1 kg, hind paar tuhat dollarit.



Toshiba Libretto. Foto: (CC) Lorenzo Breda

Toshiba tõi 1996. aastal välja ka sensatsioonilise, maailma väikseima Windowsiga töötava PC-tüüpi sülearvuti Libretto, mis oli keskmise raamatu mõõtu. Sellel polnud puutetundlikku ekraani, kuid hiir oli nagu Thinkpadidel vastava juhtkangiga ekraani kõrval.

Toshiba teeneteks arvutiajaloos võib pidada veel laetava akuga kaasaskantavate arvutite turuletoomise, LCD ekraani kasutuselevõtu, 3,5-tollise flopiketta äramahutamise kantavasse arvutisse ning sülearvuti ühildamise IBM PC-ga.

Praegu näiteks võib leida Eestistki Toshiba Tecra nime all masinaid, millel on veel endiselt säilinud täismõõtmetes LAN-pesa ja isegi optiline seade, vanakooli eraldi numbriklaviatuur on samuti olemas.

Aastatuhande vahetusel oli Toshiba väga tuntud ja kõva sülearvutibränd, kuuludes parimatel hetkedel TOP 5 hulka. Sel aastatuhandel hakkas aga Jaapani tootja turult tasapisi tagasi tõmbuma. Nüüd, kui Dynabookiga ei seo Toshibat enam miski, kaob ilmselt ka Toshiba nimi sülearvutitelt õige pea.