Gearbesti müügihitt: õhuke, vee- ja kukkumiskindel, äärteni ekraaniga odav kestvustelefon

(Sisuturundus)

Uus nutitelefon Vernee V2 Pro tuli välja, mis on mõnes mõttes uue tootesegmendi rajaja. Me kõik teame põrutus- ja veekindlaid robustse välimusega pakse telefone, kuid see on samamoodi kestvustelefon, kuid elegantse välimusega, õhuke ja mis peamine - vaatamata oma tugevusele on ekraan äärest ääreni ja korpus õhuke nagu teistel tipptelefonidel, mis aga pole nii tugevad. Üks päev kehtib Gearbestis veel hind 249,99 eurot, siis tõuseb hind tavalise tasemeni - 299,99 eurot, aga ka see pole nelja kaameraga kestvustelefoni eest teab mis suur hind.

Vernee V2 Pro on äsja välja tulnud Hiina tootja telefon, millel on 5,99-tolline FHD+ ekraan, IP68 veekindlus (võid minna ujuma, kui tahad), globaalsed sagedused, pulsimõõtja, sõrmejäljelugeja, näotuvastus, kaks tagakaamerat (21 MP + 5 MP), 6 GB RAM mälu ja 64 GB välkmälu, Android 8.1, kaheksatuumaline 2,5 GHz Helio P23 protsessor, VoLTE ja ViLTE (video over LTE), suur ja kauakestev aku (6200 mAh, pea kolmandiku võrra suurem kui tavalistel nutitelefonidel). Ka selfie-kaameraid on kaks: 8.0 MP + 5.0 MP. See on teadaolevalt üldse maailma esimene kestvustelefon, millel on kokku neli kaamerat, mis pärit Samsungilt.

Vernee kasutab oma telefonides kasutajaliidest VOS; mis täiendab Android 8.1 kasutajakogemust ja näeb välja selline:

Vaata Vernee V2 Pro tutvustusvideot:



Osta siit: