Kaameratest pungil: Vivo esitles kahe korpusest väljasõitva esikaamera ja nelja tagakaameraga mudelit V17 Pro

Kui tahad head mänguritelefoni, mille ekraani vaatevälja ei sega kulmud, tilgad ega augud, aga samas soovid ka häid kaameraid nii ette kui taha, siis pead ära ootama Vivo V17 Pro, mis tuli just välja India turule, hiljem ka mujale. See on esimene kahe korpusest väljasõitva 32 MP esikaameraga nutitelefon.

Vivo esitletud uus V17 Pro on lisaks kokku kuuele kaamerale Full HD Super AMOLED Ultra FullView ekraaniga, 48 MP AI kaameratega.

V17 Pro korpusest väljasõitvatest kaameratest üks on 32 MP kaamera ja teine 8 MP sensoriga ja 105 kraadise optikaga lainurk-kaamera, lisaks on nüüd ka portree öövõte, mis paneb paljudest kaadritest kokku ühe müravaba pildi.

Tagakaamerate komplektis on 48 MP põhikaamera, mida toetab tehisintellekt, tele-, makro- ja ülilainurk-kaamera. 13MP teleobjektiiviga kaamera toetab kahekordset optilist suurendust ja 10x digitaalset. Makrofunktsioon toetab teravustamist alates 2,5 cm kauguselt.

Lisaks on telefonil ilma segavate kaamerakulmude ja -aukudeta üleni puhas 6,44-tolline Super AMOLED ekraan 20:9 kuvasuhtega. Sõrmejäljelugeja on samuti ekraanialune ja suurendatud punktitihedusega, et täpsust parandada.

Mängude jaoks on Game Mode, mille jaoks on võimalik kasutada mitmeid kiirendustehnoloogiaid: AI Turbo, Center Turbo, Game Turbo, Net Turbo ja Cooling Turbo.

Kõike seda toetab uus Qualcomm Snapdragon 675 AIE protsessor, 8 GB RAM-i ja 128 GB välkmälu. Aku maht on 4100 mAh.

Seega on V17 Pro tipptelefon kahele seltskonnale - hea kaamera otsijatele ja korraliku mänguritelefoni kasutajatele. Esialgu saabub seade müügile Indias, kuid läbi e-poodide peagi ka mujal maailmas. Hind on sel telefonil tõesti soodne, vähemalt Indias välja tulles: 383 eurot.

