Ettevaatust - võltstelefonid!

Võltstelefonid olid kuum teema kümmekond aastat tagasi, kui Hiinast saabusid sellised huvitavad brändid nagu Nokla, Aaple ja teised koopiad, mille võltsitus oli silmaga näha. Kuid praegugi on liikvel võltstelefone ja nende välimuse järgi on juba üsna raske kindlaks teha, et need pole ehtsad. Tõde selgub alles millalgi hiljem.

Tele2 turundusdirektori Katrin Aroni sõnul võib kasutatud telefoni ostmisel kergesti petta saada, näiteks on levinud originaaliga äravahetamiseni sarnaste võltsmudelite müümine.

“Iga uue telefonimudeli turuletulekuga aktiveerub osta-müü keskkondades eelmiste mudelite müük, mis annab hea võimaluse petturitel tegutseda. Kasutatud telefoni käest-kätte müügil peaks jälgima kolme lihtsat reeglit, et mitte sattuda pettuse ohvriks,” soovitab Tele2 turundusdirektor Katrin Aron.

Ära osta võltstelefoni

Enamikel tänastel tippmudelitel on ka järgi tehtud versioonid, mis näevad väliselt välja vägat sarnased, kuid millel ei toimi tavaliselt kõik funktsioonid. Halvemal juhul on seade Eestis piiratud ühilduvuse tõttu üldse kasutuskõlbmatu.

Kahtluse korral tasub minna seadmega ametliku edasimüüja juurde, kes saab kinnitada nii telefoni originaalsuse kui ka teha vajadusel diagnostikat, et selgitada välja võimalikud varjatud puuduseid.

Android-telefoni originaalsust saab kontrollida ka äppide abil, näiteks Phone Doctoriga või Test Your Androidiga.

Apple’i iPhone’ide puhul on lihtsaim viis kontrollida Apple’i enda lehelt.

Kontrolli IMEI koodi

Kasutatud telefoni ostes tuleb alati testida, et seade on töökorras ning funktsioonid ja SIM-kaart töötavad tõrgeteta. Tuleb ka veenduda, kas kõrvaklappidest tuleb muusikat, telefon laeb korrektselt ning mälukaardi pesa toimib.

IMEI koodi saad juba eelnevalt kodus kontrollida, näiteks lehel imei.info. See on oluline, kuna turul liigub ka varastatud telefone, mis on kas Eesti või Euroopa mustas nimekirjas ja seadet pole tegelikult võimalik kasutada.

Eriti oluline on kogu info üle kontrollida iPhone’ide puhul, sest kui telefon on varastatud, saab omanik seadme Find My iPhone rakendusega lukustada ka distantsilt. Kindlasti palu müüjal sinu juuresolekul Find My iPhone funktsioon maha võtta ning telefon tühjaks teha.

Kontrolli veebist ostes müüja ajalugu

Vaata alati üle, milline on hinnang müüjale ehk milliseid kommentaare ja hindeid ta on varasemalt saanud. Ole igaks juhuks ettevaatlikum müüjaga, kes pidevalt vahendab telefonide müügikuulutusi. Sotsiaalmeedias on kõige kindlam osta nendelt inimestelt, keda sa päriselt tunned.