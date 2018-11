Küber-esmaspäeva hiilgavaks lõpetuseks: Xiaomi vastupidav mänguritelefon Black Shark

(Sisuturundus)

Ilmselt oled sa kuulnud mänguriarvutitest, millel on spetsiaalne jahutus, mängimiseks sobilikud nupud ja muidugi võimas riistvara. Samamoodi on olemas ka mänguritelefonid - võimsusest neil puudu ei tule, kuid lisaks pakub Xiaomi oma mänguritelefonile ka spetsiaalset mängupuppudega lisakonsooli, mis mobiili veel mugavamaks muudavad.

Xiaomi Black Sharkile on olemas paksendavad korpuseääred ja konsoolilisa, mis käib telefoni otsa. Sellel on mängukonsooli puldile sarnased juhtnupud, seega mängid nagu oma koduse mängukonsoooliga ka siis, kui oled kodust eemal.

Telefonil on võimas tehisintellektiga Snapdragon 845 protsessor, lai 18:9 suhtega ekraan, 8 GB operatiivmälu ning 128 GB välkmälu. 20 MP esikaamera aitab mängude ajal kvaliteetseid videokõnesid teha, korpusel on värviefektid nagu ka korralikel mänguriarvutitel. Taga on kaks kaamerat - 12.0 MP + 20.0 MP, seega ka põhikaamerate komplekt on väga hea korralike piltide tegemiseks.

Protsessoril on vedelikjahutus, mängimise ajal kasutamiseks spetsiaalne kolmas mikrofon, kuhu on kõige parem rääkida siis, kui hoiad telefoni laiuti käes. Samuti on niipidi hoidmisele optimeeritud ka lisaantenn telefoni sees.

See kõik maksab küber-esmaspäeva puhul veel lühikest aega vaid 444 eurot. Võimsust on aga sama palju või rohkemgi kui mõnedel poole kallimatel lipulaevadel, mis pole aga spetsiaalselt mängimiseks disainitud.

