Xiaomi Mi 8 vs Pocophone F1 - mis neil vahet?

(Sisuturundus)

Kuigi mõnede tipptelefonide hinnad on juba läinud neljakohaliseks, on endiselt olemas väga häid ja odavaid mobiile. Xiaomil on välja tulnud koguni kaks väga soodsat telefoni, mille tehniliste näitajate osas pole häbeneda midagi. Vaatame lähemalt.

Xiaomi Mi 8

Nuhvel Xiaomi Mi 8, millel hiiglaslik 6,2-tolline ekraan, pakub järgmisi võimalusi:

MIUI 9 kasutajaliides

Qualcomm Snapdragon 845 protsessor kaheksa tuumaga (2,8 GHz), 6 GB RAM mälu ja 128 GB välkmäluga

Sõrmejäljelugeja

Aku 3400 mAh

Ekraan 6,21-tolline, 2248 x 1080 pikslit

12 MP + 12 MP kaksik-tagakaamerad, 20 MP esikaamera

GPS, Glonass, Beidou, Galieo ehk kõik navigatsioonisüsteemid, mis võimalik

Bluetooth 5.0 (uusim standard)

SIM: kaks nano-SIM kaardipesa

Võrgud - GSM B2 / B3 / B5 / B8, CDMA 1X/EVDO BC0, WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B8 TD-SCDMA B34 / B39, FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20, TDD-LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41

Mi 8 on 2018. aasta Xiaomi n-ö lipulaev ja kui see kõik tundub ilus, siis veel ilusam on selle telefoni hind: praegu vaid 389,25 eurot (-23%)!

Xiaomi Pocophone F1

Meie jaoks uus alambränd Pocophone F1 annab Xiaomi odavatest telefonidest veelgi hinda alla, kuigi kvaliteedilt ja tehnilistelt näitajatelt pole järeleandmisi eriti tehtud. Vaatame lähemalt, mida see soodne telefon pakub:

Qualcomm Snapdragon 845 protsessor kaheksa tuumaga (2,8 GHz), 6 GB RAM mälu ja 128 GB välkmäluga (sama, mis Mi 8)

Sõrmejäljelugeja

Aku 4000 mAh (suurem)

Ekraan 6,18-tolline, 2246 x 1080 pikslit (veidi väiksem)

20.0MP Front Camera Fingerprint Sensor 4000mAh Built-in

12 MP + 5 MP kaksik-tagakaamerad + 20 MP esikaamera (väiksem sensor)

GPS, Glonass, Beidou, Galieo ehk kõik navigatsioonisüsteemid, mis võimalik

Bluetooth 5.0 (uusim standard)

SIM: kaks nano-SIM kaardipesa

Võrgud - GSM: B2 / B3 / B5 / B8, WCDMA: B1 / 2 / 5 / 8, FDD-LTE: B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20, TDD-LTE: B38 / 40 / 41 (vähem)

See telefon on tõesti vaid õige veidi nõrgemate tehniliste näitajatega, kuid mõni näitaja on kindlasti hoopis F1 valiku kasuks kallutav: kasvõi näiteks veidi väiksem ekraan ja veidi suurem aku. Xiaomi Pocophone F1 maksab praegu kõigest 333,89 eurot (-9%).

Bestsellerid

Paljud Eesti ostjad on juba teinud oma valiku - need kaks telefoni olid ka möödunud nädalatel Gearbestist Eestisse kõige ostetumad telefonid.