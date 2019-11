Maailma esimene 108-megapikslise kaameraga nutitelefon jõudis täna müügile

Täna tutvustas Xiaomi maailmale uue, 108-megapikslise sensoriga nutitelefoni, mis ei maksagi tervet varandust. Telefonil on uus Samsungi 2L7 CMOS Sensor ja 50 mm optika, kuid lisaks on ees ja taga veel neli kaamerat.

Telefoni Euroopas tutvustatavaks nimeks on Xiaomi Mi Note 10, Hiinas tuleb see müügile Mi CC9 Pro nime all. Ostes e-poest, võiks eelistada Mi Note 10 nimetusega mudelit, sest sel on Euroopale vastavad seadistused.

Viiest kaamerast koosnevas komplektis mobiili tagaküljel on järgmised kaamerad:

108 MP põhikaamera

20 MP ülilainurk-kaamera

2x optilise suurendusega teleobjektiiviga kaamera

12 MP 10x hübriidsuurendusega teleobjektiiviga kaamera koos portreerežiimiga

1,5 cm makrokaamera

Tagaküljel on ka kaks LED-välku, et portreed oleksid paremini valgustatud. Esiküljelt leiab 32 MP selfie kaamera.

Kuna kasutada on korraga nii palju megapiksleid, teeb Xiaomi öösel väga selgeid ja müravabasid pilte, mida silub tehisintellekt. 108 MP sensorist saadakse siiski kätte igas olukorras vaid 27 MP efektiivseid piksleid, mis pannakse kokku mitu korda enamast pildi-infost. Mürapikslid visatakse välja.

Kaamerad lähevad pidevalt aina paremaks - seda kinnitavad ka kaamerate hindamise saidi DxOMark testid. Äsja Hiinas välja tulnud Huawei Mate 30 Pro sai maksimaalsed punktid läbi ajaloo 121, kuid kohe sai sama palju punkte ka nüüd välja tulnud Xiaomi Mi Note 10 (CC9 Pro). Seega on tegemist esikohta jagava maailma parima mobiilikaameraga.

Telefonil on suur 6,47-tolline AMOLED ekraan, protsessoriks kiire Snapdragon 730G ning graafikakaardiks Adreno 618.

Mälu on 6 GB + 128 GB, kiirlaadimine tagab 30 W laadijaga 30 minutiga 58% täislaadimist, 65 minutiga 100%. Aku maht on hiiglaslik: 5260 mAh.

Ühendustest on olemas kõik vajalik, sealhulgas kontaktivabade maksete tegemiseks NFC, FM raadio ning koduseadmete juhtimiseks infrapunaliides.

Telefoni koprus on klaasiga kaetud ka tagant, kuid tagaküljel, nii nagu ekraanilgi, on kriimustuskindlust tõstev Gorilla Glass kate.

Uus täpsen ja kiirem sõrmejäljelugeja on peidetud ekraani alla.

Alles on jäetud ka 3,5 mm kõrvaklapipesa.

Uut rekordilist telefoni saab juba ka osta. See maksab 610 eurot ja on saadaval siit. Sooduskupongiga saab aga sama telefoni piiratud hulgal juba hinnaga 450 eurot, kui sisestad kupongilahtrisse GBMINOTE10. telefon pannakse teele 48 tunni jooksul ja jõuab Eestisse novembri teises pooles.