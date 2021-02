Xiaomi näitas uut nutitelefoni, mille ekraan katab kõiki ääri

Xiaomi tutvustas eile Pekingis ametlikult oma esimest neljast servast külgedele kaarduvat nn Waterfall ekraani.

Waterfall ekraan on olnud mobiilidel juba varemgi ja tähendab kaugele telefoni äärtele kaarduvat ekraanipaneeli, kuid seni on seda kasutatud vaid külgedel. Nüüd tuleb Xiaomi välja mobiiliga, millel on ekraan "valgunud" kõigile neljale äärele.

Kuna kogu nutitelefoni raam on kaetud ekraaniga, siis pole külgedel enam ka ühtegi nuppu. Ühtki pistikupesa pole samuti, sest kuhu neid panna? Kohta selle jaoks enam pole, kui just tagakülje keskele ei paiguta.

Painduvate ekraanide tootmine pole enam keeruline, kuid igasse serva 88-kraadise nurga all äärte tekitamine ilma murde- ja üleminekukohtadega nõudis Xiaomilt suuremat tehnoloogilist pingutust. Samuti on telefoni kokkupanek keeruline, kui seda katab viiest küljest üsna monoliitne ekraan. Sisu komplekteeritakse ja ühendatakse uue nn stacking tehnoloogia abil, sest ligipääsetav on ainult tagakülg.

Nagu mainitud, pole telefonil porte ega nuppe. Neid aga saab juba edukalt asendada näiteks juhtmevaba laadimise ja traadita andmesidega ning servaekraanil asuvate puutetundlike nuppudega (näiteks helivaljuse juhtimiseks ja kaamerapäästikuks). Helitekitajaks on samuti juba varem kasutatud piesoelektriline keraamika, mis paneb ekraanipinna kõlarina võnkuma. SIM-kaarti asendab eSIM.

Seega - nuppe, pesasid ja sahtleid pole telefonides edaspidi vaja, see on nagu üks sile lutsukivi ilma ühegi väljaulatuva detailita. Xiaomi ei seletanud, kuidas mobiili sisse ja välja saab lülitada, kuna toitenuppu ju ka enam pole. Ilmselt saab siis mõnda puutetundlikku serva puudutades toite sisse lülitada. Servadel, muide, on lisaks ka survetundlikkus, nii nagu kunagi sai HTC telefone "pigistada".

Allolevast videost on aga näha, et nurgad siiski pole veel ekraaniga kaetud. Eks see on hea ka telefoni parema tugevuse tagamiseks, kuna kukkuv telefon kipub ikka nurgale maanduma.