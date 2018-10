Need on Xiaomi Eestis enimmüüdud telefonid, mille saab praegu ka eriti soodsalt

(Sisuturundus)

Pole enam uudis, et Xiaomi on Eestis hakanud tuntuks saama. Eelmisel kuul osteti erinevaid Xiaomi mudeleid päris palju ja nüüd on Gearbest suurele osale neist ka sooduskampaania teinud. Need on praegu populaarseimad Xiaomi mudelid Eestis.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro 156 € + kingitus

See Xiaomi nuhvel tuleb praegu veel viimaseid päevi soodushinnaga ning ostjale on kingituseks Xiaomi Mi Band 3 aktiivsusmonitor. Telefonil on 6,26-tolline FHD+ 19:9 küljesuhtega ekraan, Qualcomm Snapdragon 636 Octa Core 1,8 GHz protsessoriga kiibistik, 3 GB RAM + 32 GB ROM mälu, kaks tagakaamerat - 12 MP + 5 MP, kaks esikaamerat - 2 MP + 20 MP, sõrmejäljelugeja, nano SIM + nano SIM card või micro SD kaardi pesa.

Xiaomi Pocophone F1 344,30 €

Vägagi stiilne Xiaomi telefon Pocophone F1 on samuti suure 6,18-tollise 2246 x 1080 pikslise ekraaniga, Qualcomm Snapdragon 845 ülikiire protsessoriga, millel on riistvaraline AI tugi, 6 GB RAM + 64 GB ROM mäluga, kahe 12 MP + 5 MP tagakaameraga ning väga kvaliteetse 20 MP esikaameraga.

Pocophone on uus ja võimas telefon, mis sobib hästi ka mängurile ning tõsisemale pildistajale.

Xiaomi Mi A2 Lite 165,30 €

A2 Lite versioon on pisut nõrgema riistvaraga, kuid sellegipoolest arvestatavalt võimas hea hinna eest. -24% allahindlusega saab telefoni, millel on 4 GB RAM - 64 GB ROM, kaks tagakaamerat - 12 MP + 5 MP, sõrmejäljelugeja ning kauakestev 4000 mAh aku. Kahte nano SIM-i saab korraga kasutada ka koos microSD mälukaardiga.

Xiaomi Pocophone F1 Slate Blue 335,82 eurot

Muus osas sama, nagu eelpool kirjeldatud Pocophone, kuid sel mudelil on tumesinakas korpus ja 128 GB välkmälu.

Xiaomi Redmi 6 121,80 €

Hinnalt täiesti sobiv ka kooliõpilasele, on Redmi 6 hea ka suurele kasutajale. Näitajad pole üldsegi sajaeurose telefoni klassist: 5,45-tolline ekraan, 12 MP + 5 MP tagakaamera, 4 GB RAM + 64 GB ROM mälu, 3000 mAh aku ja sõrmejäljelugeja.

Xiaomi Mi 8 391 €

Kahe 12 MP tagakaameraga ning tehisintellektiga kiibistikuga on Xiaomi Mi 8 tippklassi telefon täiesti tavalise või pigem odavapoolse hinnaga. Telefonil on tõeliselt suur 6,21-toline ekraan, kaks 12 MP + 12 MP tagakaamerat, võimas selfie-kaamera (20 MP) koos ilustamisfunktsiooniga, kõik näitajad on tänapäeva tipu lähedalt, sealhulgas mälu: 6 GB RAM - 128 GB ROM. Aku on 3400 mAh ja kestab rohkem kui ühe päeva ka tõsisemal kasutamisel.