Xiaomi hingab Samsungile kuklasse - Hiina suurtootja nihkus teises kvartalis Lõuna-Korea tipptegijale väga lähedale

Jõujooned mobiilimaailmas hakkavad oluliselt muutuma - 2021. aasta teises kvartalis jõudis Xiaomi maailma suurimale mobiilitootjale Samsungile väga lähedale, mis tähendab, et aasta lõpuks või isegi varem võib olla maailmas juba uus suurim mobiilitootja.

Erinevate turu-uuringu firmade andmed küll natuke erinevad, aga trend on põhimõtteliselt sama. Omdia märgib Samsungi müüdud telefonide hulgaks teises kvartalis 57,3 miljonit, Xiaomil 49,9 miljonit. Canalys´i andmetel müüs Samsung 58, Xiaomi aga 52,8 miljonit mobiili.

Apple on langenud kolmandale kohale ja mõlema uuringufirma järgi jagab 14% turuosa, järgnevad Oppo, Vivo ja realme. Nagu eeldada võis, on Huawei pärast USA sanktsioonide kehtestamist aastaid tagasi nüüd esikohamängust kaugelt väljas, Google´i teenuste keelamise ja muude piirangute tõttu on sel kunagi maailma suurimate hulka kuulunud mobiilitootjal raske maailmas teiste "avatud" Androidiseadmetega konkureerida ja läbi lüüa. Huawei müüs 9,8 miljonit ehk koguni 74,6 protsenti vähem kui aasta tagasi 2. kvartalis. Selle aasta 1. kvartaliga võrreldes kahanes Huawei müük 33,3 protsenti. Selle aasta kokkutõmbumisele andis hoogu juurde uue tippmudelite seeria P50 väljatuleku hilinemine pea poole aasta võrra, sest kaks uut Huawei mudelit tulid välja alles äsja ning neil on traditsioonilise Androidi asemel Huawei enda arendatud Androidipõhine HarmonyOS.

Xiaomil on edu taga odav Redmi seeria, Samsung müüb kõige paremini aga oma Galaxy A seeriat, mis on mõeldud laiematele massidele. Kõige enam müüdud mobiilimudel aga võib olla hoopis Apple iPhone 12 (1. kvartali seisust järeldades).

Huawei poolt ära müüdud sõsarbränd Honor on napilt esikümnes, kuid see tootja võib peagi oma tulemust oluliselt parandada. Nimelt pidi Huawei endale kuuluva Honori müüma, et see bränd saaks vabaneda Huaweilt neile laienenud USA piirangutest ja praegu tegutseb sõsarbränd iseseisvalt sama juhi juhtimisel, pakkudes kõigi Google´i teenustega telefone. Augustis peaks Honoril välja tulema uus tippmudel, mis sügisel ka Eestisse jõuab ning tootja plaanib sellega hakata jõuliselt turgu tagasi võitma. IDC andmetel on Honor koduturul Hiinas juba Huaweist möödunud ja kuulub Hiina TOP 5 mobiilibrändi hulka.

Xiaomi aastast aastasse kasv on muljetavaldav 83%, samas kui Samsung kasvas 8%. Juba kolmandas kvartalis võib edetabelis seega ajalooline muudatus ära tulla, kui turul midagi olulist ei juhtu.

Omdia andmetel kasvas mobiiliturg aasta jooksul 6,9 protsenti 299,1 miljoni ühikuni 2. kvartalis 2021, võrreldes 279,7 miljoni ühikuga 2. kvartalis 2020.