Kaua oodatud kaunikene: Huawei tõi lõpuks välja oma uue lipulaeva P50

Hiina tehnoloogiafirma Huawei, kes on praeguseks IDC andmetel koguni koduturul Hiinas langenud oma nüüdseks müüdud kunagisest sõsarbrändist Honorist tahapoole ja ei kuulu enam Hiina TOP 5 mobiilibrändi hulka, on pikka aega viivitanud ka uue tippmudeli P50 väljatulekuga. Nüüd see siiski toimus, aga millal ja kas telefon Eestissegi jõuab, pole veel täpselt teada. Igatahes on kauaoodatud uus seeria, nagu oletada võiski, kaameratelefonide absoluutsete tippude seas.

Huawei Consumer Business Groupi välja toodud Huawei P50 seeria ei toeta, nagu eelmisedki endiselt Google´i teenuseid ja seekord on operatsioonisüsteemiks küll Androidi põhine, kui siiski teistsugune HarmonyOS 2. Kuna kaameraomadused on vinged, siis ilmselt saab uuest nutitelefonist mitte just laiadele massidele, vaid pigem mobiilifotograafia huvilistele istuv nišiseade. HarmonyOS 2 lubab siiski paljusid enamlevinud Androidiäppe kasutada, ehkki valik on kitsam, kui traditsioonilise Google´i teenustega Androidiga.

200x zoom

Huawei P50 seeria kasutab Huawei XD optikat ja XD Fusion Pro pildimootorit, mis on integreeritud Dual-Matrix kaamerasüsteemi. Tagaküljelt leiab kaks ümmargust kaamerakõrgendikku, kus asuvad kaamerad kahes grupis.

P50 seeria Dual-Matrix kaamerasüsteem pakub suurema dünaamilise ulatusega pildistamist, mitme läätse süsteemiga optikat, esitlusel loetleti üles terve rida erinevaid turunduslikke nimesid uute kaameratehnoloogiate kohta, mis peaksid pildikvaliteeti parandama ja taastama pildi-infost puudu oleva osa, kui pilt sai tehtud kehvades valgustingimustes.

Mõlema mudeli põhikaamera on 50 MP sensoriga ja 23 mm optikaga, f/1.8 aava ja optilise pildistabilisaatoriga (Optical Image Stabilization ehk OIS).

Huawei P50 Pro pakub veel kuni 200x suurendusega teleobjektiiviga 64 MP kaamerat. Seega leke osutus tõeks. Makrokaamera võtab teravalt pildi üles vähemalt 2,5 cm kauguselt. P50 (ilma Pro-ta) ülipikka 2700 mm teleobjektiivi ei paku. Seekord ei mainitud ka Pro+ mudeli väljatulekut, mis eelmine kord oli olemas P40 seerias.

P50 Pro on varustatud lisaks põhikaamerale veel 40 MP mustvalge kaameraga 26 mm optikaga ja f/1.6 avaga ning 13 MP ülilainurk-kaameraga (13 mm, f/2.2). Kaameratel on laser-autofookus.

Seekord on ka mitte-Pro mudelil sisemine persikoopobjektiiv ja kuni viiekordne suurendus. (125 mm optika) ja väiksem, 12 MP sensor. Ülilainurk on natuke kitsama vaatega - 16 mm ja 13 MP sensoriga.

Mõlemal on 13 MP selfie kaamera.

Mõlemal telefonil on kaamerate juures koostööpartneri Leica logo.

Videot võtavad mõlemad kaamerad üles vaid 4K kvaliteedis, 8K tuge pole.

Protsessor Kirin 9000

Uus seeria tuleb kas Kirin 9000 või Snapdragon 888 protsessoriga. Meile Eestisse jõuab (kui jõuab) ilmselt Kirin 9000-ga Pro versioon, P50 tavaversioon aga peaks olema vaid Snapdragoniga.

P50 seeria mudelid on eelmistest suuremate ekraanide ja akudega, kuid telefonid on samas kergemad ja õhemad. Pro mudelil on 3D klaasist kumerate äärtega ekraan, ülal keskel on augus selfie kaamera. HDR-ekraan on kuni 120 Hz värskendussagedusega ja 300 Hz puutetundlikkuse reageerimissagedusega. P50 Pro ekraan on 6,6-tolline OLED (1225 x 2700 pikslit), P50 6,5-tollise ekraaniga ja vaid 90 Hz värskendussagedusega. Nii P50 Pro kui P50 on tolmu- ja veekindlad, vastates IP68 sertifikaadile. Mõlemal telefonil on kaks stereokõlarit.

Akud pole väga suured - 4360 mAh (Pro) ja 4100 mAh. Mõlemal on ühesugune kiirlaadimise tugi - 66 W kaabliga ja 50 W juhtmevabalt.

5G puudub

5G tugijaamade tootmises maailma üks suurimaid tegijaid Huawei ei varustagi oma uusimaid mudeleid 5G-ga, ehkki kiibistik võiks seda toetada. Nii Pro kui tavamudel on 4G toega. WiFi toetab standardeid a/b/g/n/ac/6. Sõrmejäljelugeja on ekraani all.

Millal saada on?

Ehkki P50 seeria peaks jõudma müügile "kogu maailmas", nagu pressiesitlusel öeldi, on teada esialgu vaid Hiinas müügiletuleku kuupäevad. P50 Pro saabub 12. augustil, P50 septembris. Hinnad Hiinas on P50 eest alates 585 eurot ja P50 Pro eest alates 780 eurost.

