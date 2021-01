Esimesed lekked: Huawei järgmine tipptelefon P50 võib tulla 200-kordse teleobjektiiviga

Igal kevadel on Huawei välja toonud oma järgmise tippmudeli ja seda võib selgi aastal oodata. Esimesed lekked Weibo blogijalt ning uudis Gizmochinalt vihjavad, et mobiilil saab olema rekordiline, lausa teleskoopiline suurendus.

Huawei P50 protsessor tuleb arendajatele lähedal seisva isiku kirjelduses üsna ettearvatavalt Kirin 9000 või Kirin 9000e, ekraani värskendussagedus on 90 Hz kuni 120 Hz, kasutatakse Mate 40st tuttavat Leica kaamerakomplekti, kuid kuni 200-kordse suumiga objektiiviga (ilmselt periskoop-konstruktsiooniga ehk külili asetatud läätse- ja prismakomplektiga).

Juhtmevaba laadimine on 50 W võimsusega, juhtmega 66 W. Kas tuleb ka 135 W ülikiirlaadimine, seda pole veel otsustatud.

Teada on veel sedagi (samast lekkest), et operatsioonisüsteemiks saab väljaspool Hiinat Huawei enda Harmony OS 2.0 asemel Androidiga EMU11 süsteem. Peale 20. jaanuari, kui ametisse astub USA uus president Joe Biden, on ka Hiina tootjale saabumas tõehetk - kas president Trumpi kehtestatud USA rangeid kaubanduspiiranguid leevendatakse ja lubatakse Huaweil USA firmadega taas äri ajama hakata või mitte.

Eks sellest sõltub ka uue P50 telefoni populaarsus läänemaailmas.

Kas mobiili välimus saab olema selline, nagu siin leketel, pole teada. Song Jingting ütleb oma postituse 11. punktis siiski, et seni lekkinud pildid on kõik valed.

Sellegipoolest võib aga natuke fantaseerida, mida on teinud varemgi Concept Creator ehk Jermaine Smit Letsgodigitalile oma renderdustega võimalikest uute toodete välimustest. See pole päris toodang, vaid joonistatud seni teadaolevate lekete põhjal.

Vaata videot siit: