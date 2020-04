Test: otse Hiinast saabunud termomeeter ühendus targa koduga pika hambaga

Nüüd on siis tõestatud, et kaubad Hiina ja Eesti vahel taas liiguvad - 1. märtsil tellitud Newest Xiaomi Mijia Thermometer 2 jõudis praegu kohale (ja küll need maskid ka ükskord jõuavad). See targa kodu termomeeter on kahes mõttes eriline - esiteks vajab see uue Xiaomi nutikodu keskusega ühendamiseks Bluetoothi (ei tööta tavalise Zigbee võrguga, nagu senised andurid) ning teiseks on tegemist ekraaniga varustatud anduriga, millelt saab lugeda nii temperatuuri- kui õhuniiskuse näitu.

Xiaomi uue põlvkonna nutikodu testisime mõni aeg tagasi. Sellel pole nüüd LED-öölampi, nagu vanemal mudelil, samuti puudub sisseehitatud kõlar, mis reageeris ka häälkäsklustele. Uus keskus on lihtsam, kuid sisaldab nüüd ka Bluetoothi serverit, mille külge võib ühendada lisaks Zigbeele ja WiFile Bluetoothiga andureid.

Newest Xiaomi Mijia termomeetril on ruudukujuline energiasäästlik LCD ekraan, mida teame juba 80ndatest, kui tulid sellised elektroonilised käekellad. Ekraani osas pole siin mingit erilist imet, see vanaaegne vedelkristallsektoritega ekraan on hästi loetav otsevaates ja hoiab akut, mis lubab ühe CR2032 tüüpi nööp-akuga kasutada andurit kuni aasta.

Kui karbist lahti võtta, on Xiaomi lisaseade tüüpiliselt vaid hiinakeelse kasutusjuhendiga, aga tegemist on siiski nii lihtsa seadmega, et suurt probleemi see ei tekita.

Pealegi käib seadistamine ingliskeelse Xiaomi Home äpiga.

Täiesti üllatuslikult viskab mobiil kohe, kui akuklemmilt on kaitsekile eemaldatud, ekraanile teate, et avastatud on uus Bluetooth-seade, mis vajab ühendamist koduvõrguga. Kõigepealt võtabki mobiil ise anduriga ühenduse, siis aga ühendab selle nutikodu keskusega.

Nüüd jääb üle vaid lisada automaatika. Näiteks saad oma targa kodu panna midagi tegema temperatuuri langedes teatud väärtuseni või niiskuse väljumisel teatud piiridest. Kui sul on nutipistikud ka samas koduvõrgus, võib Xiaomi Home äpist näiteks panna temperatuuri langedes selles ruumis radiaatori sisse. Kui aga niiskus väheneb liiga palju, võib tark kodu sisse lülitada õhuniisuti, mis aitab ka viiruseohtu vähendada. Kui aga paned termomeetri näiteks vannituppa või sauna eesruumi, võib nutikodu keskus liigse niiskuse korral sisse lülitada ventilaatori ja lisakütte, nii nagu ise tahad.

Testis saigi temperatuuriandur pandud vannituppa. Kuna see näitab nii temperatuuri ja õhuniiskust, siis on vannitoas alati ülevaade, kui liiga niiskeks kisub või kui tahad enne duši alla minekut õhku soojemaks saada.

Paraku selgus, et Bluetooth-ühendus on palju ebakindlam kui Zigbee või isegi WiFi. Andurit metallvõrgust riiulisse jättes ei saanud keskus enam seadmega ühendust, kuigi seade ise näitas temperatuuri ja õhuniiskuse näite edasi. Automaatika paraku siis ei tööta.

Kuigi Bluetoothi levialaks lubatakse tehniliste andmete järgi 10 meetrit, pole see läbi seinte nii.

Läbi ühe kiviseina peaks arvestama, et andur peab asuma keskusest mitte rohkem kui viie meetri kaugusel. Kindluse mõttes võiks vahemaa olla paar meetrit, sest aja jooksul kipub Bluetoothi link kaduma. Seega suuremas majas on Bluetoothiga temperatuurianduri kasutamine probleemiks. Kui keskus asub vannitoa kõrval, siis ehk töötab.

Anduri kohta on Xiaomi Home äpis oma lehekülg, mis näitab nii hetketemperatuuri kui ajalugu. Saad vaadata, kuidas temperatuuri ja õhuniiskuse näidud on muutunud viimase ööpäeva jooksul või pikemalt nädalate ja kuude lõikes.

Kokkuvõttes on tegu hea täiendusega targa kodu võrku ekraaniga temperatuurianduri näol, kuid miks selle ühendus on lahendatud Bluetoothiga, kui energiasäästlik ja hea leviga Zigbee tunduks loogilisem? Ei tea. See andur sobib ilma ekraanita andurite kõrval nutikodus sellisesse kohta, kus tahad ise seinalt otse näite vaadata, mitte ainult kuskilt mobiiliäpist. Seega sobib uus andur sauna eesruumi, elutuppa, vannituppa, esikusse või lastetuppa. Äpis on olemas isegi spetsiaalne "beebirežiim", mis annab mobiilile märku, kui väikelapse jaoks on kas temperatuur või õhuniiskus või nende kombinatsioon väljunud tervislikkuse piirest.

PLUSSID

+ LCD ekraan

+ hea disain

+ aku kestab kaua

+ võimalus lisada koduautomaatikasse teisi seadmeid juhtima

MIINUSED

- kasutab keskusega ühendamiseks Bluetoothi, mis on kehva leviga

- Bluetooth ühendus on ebastabiilne

- ei tööta mobiiliga ilma keskuse abita

TEHNILISED ANDMED

Xiaomi nutikodu andur Newest Xiaomi Mijia Bluetooth Thermometer 2

Hind: 7,4 eurot (Gearbest)

Temperatuurivahemik, mida mõõdab: 0 °C ~ 60 °C

Ühendus keskusega: Bluetooth 4.2 BLE

Õhuniiskuse mõõtmisvahemik: 0% - 99% RH

Temperatuurinäidu täpsus: 0,1 °C

Õhuniiskuse näidu täpsus: 1% RH

Vastab standardile: QB / WSDJ 2401-2019

Andmete säilitamine: seadmes on viimase kolme kuu temperatuurinäidud, pilveteenuses viimase 6 kuu näidud

Mõõtmed: 43 x 43 x 12,5 mm

Toide: CR2032 (installed)