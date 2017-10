Ülikõva akupank Xtorm Power Bank Limitess kannatab lööke, tuld ja tõrva

Akupankasid on ikka tulnud kohelda hellalt, sest põrutades ja niiskust saades on neil mõnikord kombeks süttida ja lõhkeda. Euroopa akupangatootja Xtorm on tulnud vastu karmide kasutajate nõudmistele ja teinud sellise akupanga, mis kannatab kuuma, külma, põrutust ja vett ning vastab nõudlikele militaarstandarditele.

Maailma vastupidavaimaks turundusmaterjalides nimetatud Xtorm Waterproof Power Bank Limitless 10.000 aitab nutiseadmed laetuna hoida nii matkal olles kui apokalüptilistes tingimustes. Löögikindlas korpuses on 10 000 mAh aku. Laadida saab kahe USB pesa kaudu nii kiirlaadimisega kui tavaliselt. Koprus vastab militaarstandardile MIL-STD-810, mis lubab kasutada näiteks USA sõjaväes välitingimustes. Lisaks militarstandardile vsatab akupank ka ilmastikukindluse tasemele IP 68. See tähendab, et kui mingil põhjusel peaks vaja minema, võib akupangaga sukelduda pooleteise meetri sügavusse vette kuni pooleks tunniks. Loomulikult ei tähenda see, et vee all võiks USB-pesasid katvaid klappe avada ja oma seadmeid laadima asuda, seda mitte.

Kuival maal saab laadida USB kaabliga, mille akupoolses otsas on microUSB pistik.

Elupäästja Xtorm Power Bank Limitess lamp

Akupangal on ka sisseehitatud taskulamp, mis valgustab pimedatel hetkedel. Lamp võib plinkida morsekoodis SOS-signaali.

Akupanga soovituslik hind Euroopas on 89 eurot. E-poodidesse jõuab oktoobri keskel.

Xtormi akupankasid oleme me varemgi testinud.