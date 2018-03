Huvitav vidin: alla 40 euroga saab oma paberlennuki juhitavaks

Nelja propelleriga droonid on vallutanud kogu amatöör-mudellennunduse, kuid vanasti liikusid sellised õhusõidukid ikka tavaliselt ühe propelleri jõul ja tiibade toel. Kui selline tiibadega mudellennuk tundub liiga suur ja kahju ka, kui katki kukub, siis PowerUp Toys paneb lendama tavalise paberlennuki. Kui katki läheb, voldid uued tiivad ja paned mootori jälle külge (mis nii lihtsalt katki ei lähe).

Kõige lihtsam duubelkomplekt "Dogfight Kits" sisaldab kahte "paberlennukit", karmim lendaja võib juba võtta kahe teljega "Powerup FPV Video Paper Airplane" komplekti, millel on kaamera ja mida saab juhtida piloodivaates virtuaalprillidega ehk siis samamoodi, nagu üle tuhande euroseid droone.

Lennata tohib sellise sõiduriistaga samades kohtades nagu päris droonidega, seega uuri järgi, kus tohib niisama ja kus on vaja luba.

Soovitatakse vältida elektriliinide lähedust, kõrgeid puid ja suure pinnaga aknaklaase. Kuigi paberlennuk on pisike, saab see suure kiirusega aknasse lennates mõnikord soodsate asjaolude kokkulangemisel ka klaasist jagu.

Leviulatus on mudelitel täpselt nii suur, kui Bluetoothiga ulatab, sest mobiilist käib lennumasina juhtimine üle Bluetoothi. WiFi tuleb lendamise ajaks välja lülitada, et saada parem ühenduse kvaliteet. FPV ehk piloodivaatega lennumasin kasutab juba WiFit, sest vajab kiiremat ühendust ja lendab kaugemale.



FPV mudel.

Tiibade tagumisi servi peab iga kord, kui mootori uuesti ühendad, natuke kohendama, et lennuk lendaks otse. Kui kõrgustüürid on liiga püsti, siis lennuaeg väheneb, sest masin kulutab edasisaamiseks rohkem energiat. Muidugi oskab ka sabatüür või topelt-sabamootor hoida suunda ja kuuletuda käsklustele, aga kõike seda teha on lihtsam, kui "paberlennuk" on enne häälestatud käsitsi, nii nagu ikka paberlennukeid sätitakse. Vajadusel saab kasutada ka stabilisaatorit ehk ristpulka, mida ette või tahapoole nihutades saab tasakaalupunkti paika.

Kui õues on tuul, visatakse lennuk lendu alati tuulele vastu. Liiga tugeva tuulega ei suuda ka kogenud piloot enam paberlennukit juhtida, sellepärast vali mõni tuulevaiksem aeg. Hommikud ja õhtud on reeglina vaiksemad. Vaata näiteks Windguru.com-ist, kui palju parasjagu puhub või puhuma hakkab.

Kuidas FPV ehk piloodivaate-mudel töötab, vaata juba allolevast videost - säästulennukiga saab päris hea kogemuse mudellennuki juhtimisest.

Siin veel üks "Unboxing" video ja esimesed katsed õhus:

Üksik Powerup´i paberlennuk maksab ainult 39 eurot ja selle tehnilised näitajad on järgmised:

ühendub mobiiligia üle Bluetoothi ja lendab kuni 10 minutit

juhtimine käib nutitelefoni või tahvli kallutamisega

lennuulatus kuni 55 meetrit (avamaastikul)

kiirus kuni 8 km/h

FPV ehk piloodivaatega droon maksab juba 112 eurot, kuid selle eest saab järgmised omadused:

autopiloot, mis stabiliseerib lennukit ka tuulistes tingimustes

automaatne kojupöördumine

video striiming ja salvestamine koos heliga

FPV - virtuaalprillidega pea liigutamisega juhtimine

gamePad ehk virtuaalse mängupuldiga juhtimise režiim

automaatne õhkutõusmine ja kokkupõrke tuvastamine

pööratav lainurk-kaamera vaatamiseks ette, külgedele ja taha

vastupidav süsinikfiiber-raam

Kas Arvutimaailm seda testiks? Kindlasti. Ootame aga ära ilusamad ja soojemad ilmad.