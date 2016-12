VIDEO: Droneboarding - uus lõbus sport lumelauaga

Drooniga inimese lennutamine pole iseenesest mingi uudis (Volocopteri lennust oleme juba kirjutanud), kuid droneboarding ehk drooniga lumelauatamine on juba midagi väga lahedat ja ilmselt varsti ka trendikat. Samas on see spordiala kindlasti väga ohtlik, sest droon võib inimese päris kõrgele õhku tõsta.

Droneboarding sai isetegemise projektiks juutuuberi Casey Neistati tiimile, kes mõtlesid, et lahe oleks drooniga mägedes sõita, aga nad ei leidnud ühtki kommerts-drooni, mis selleks oleks sobinud. Seega tehti sobiv lumelauadroon ise.

Levi suusakeskuses Soomes, kus on nähtud igasuguseid imelisi suusa- ja lauavarustuse lisasid, on drooniga lauatamine siiski rohkem kui tähelepanu äratav. Lumelaudur lendas üle majade, tegi tasasel maal hüppeid ja lasi end suusanõlvast üles vedada. Kas kümne aasta pärast käiakse niimoodi "mägedes"? See oleks võimalus ka meile, tasase maa inimestele lauaga pikalt kihutada, ilma et peaks kõrgeid mägesid otsima.

Vaata efektset videot siit:

Siin on ka 360 kraadi video drooni küljest ja lauduri käest: