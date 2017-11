Enam polegi SIM-kaarti vaja? Eestis anti eSIM seadmega maailma esimene Mobiil-ID digiallkiri

Ülaloleval pildil olev tavaline digiallkirjastamine on võrreldes eSIM seadmega digiallkirjastamisega nagu jalgratas võrreldes raketiga. Nii tehnoloogiliselt kui miks mitte ka kiiruse poolest, kui allkirjaga paber on näiteks vaja vändata teisele poole maakera. Telia Eesti jätkas koos Samsungi, SK ID Solutions AS-i ja IDEMIA-ga eSIM tehnoloogia järgmistele tasemetele viimist ning nüüd on ühtlasi arendatud ka eSIM-il töötav Mobiil-ID lahendus.

Novembri alguses viisid Telia, Samsung ja IDEMIA läbi testid, mille käigus veenduti seadmesse sisse ehitatud SIM-kaardi ehk eSIM-i push-tehnoloogia edukas toimimises. Kui seni oli vajalik eSIM endale seadmesse n-ö „alla laadida“, kasutades digitaalsel vautšeril asuvat QR koodi kujul linki, siis värske arendus muudab eSIM-i kasutamise tulevastes seadmetes tunduvalt mugavamaks.

Lihtsustatult öeldes piisab nüüd sellest, kui uue seadme puhul määrata ära, millist mobiilinumbrit see kasutama hakkab. Kohe peale seda, kui seade saab ühenduse näiteks WiFi võrguga, pakutakse juba ootel oleva eSIM-i seadmesse laadimist. Seejärel saab peale tavapärast PIN-koodi sisestamist seadmega mugavalt võrku ning soovitud teenuseid kasutama asuda.

Kõnealused testid viidi läbi selleks spetsiaalselt kohandatud Samsungi mobiiliseadme ja IDEMIA poolt loodud eSIM lahendusega, mis vastab GSMA standarditele.

Kirjeldatud lahendust toetavad praeguseks kõik Telia esindused. Sellise võimekusega eSIM seadmeid hetkel veel kommertskasutuses pole, kuid Telia teeb koostööd erinevate partneritega, et sellised seadmed siinsele turule peagi jõuaksid.

Telia ja Samsung on eSIM tehnoloogia osas juba pikemalt koostööd teinud, et pakkuda siinsetele tarbijatele võimalikult mugavaid lahendusi eSIM-iga varustatud seadmete kasutuselevõtul. Hea näide on eSIM-iga varustatud nutikell Gear S2, mis toodi edukalt Eesti turule 2016. aastal. Tänu uuele arendusele jääb üle vaid oodata uute eSIM-iga varustatud toodete jõudmist Eestisse, mille kasutuselevõtt on nüüd veelgi kiirem ja lihtsam.

Lisaks töötab Telia koostöös SK ID Solutions AS-ga ja IDEMIA-ga välja lahendust Mobiil-ID turvaliseks ja jätkusuutlikuks toimimiseks eSIM-il ning esimesed dokumendid on vastava lahenduse abil nüüdseks digiallkirja saanud.

eSIM-il toimiva Mobiil-ID abil autentimine ja digiallkirjastamine toimus samuti eelnevalt mainitud Samsungi seadme vahendusel ning testimisel kasutati SK ID Solutions AS platvormi, mis tervikuna võttes on kasutusel ka tänase Mobiil-ID lahenduse juures.

Kuigi kasutusküpse kommertslahenduseni on veel mitu sammu minna, annab praegune test kindluse selles osas, et Mobiil-ID jääb toimima ka uue põlvkonna SIM-kaardi tehnoloogiate puhul.

Mis on eSIM?

Mobiilse seadme eSIM on piltlikult öeldes sisseehitatud SIM-kaart, mida ei saa seadmest välja võtta. Küll aga saab eSIM-ile iga operaator oma andmed ja tarkvara kirjutada. See tähendab, et operaatorit vahetades ei pea enam esindusse minema ja omale uut SIM kaarti võtma. Operaatorivahetus käib virtuaalselt ja hetkega ning eSIM-ile kantakse vaid uue operaatori andmed, kui kasutaja selleks ametlikult soovi avaldab.

Tulevikus usutavasti lähevad kõik mobiilsed seadmed, eriti aga väikesed nutistu seadmed üle eSIM-ile, sest see on kompaktsem, ei vaja füüsilist kaarti võrgus olemiseks ja operaatorivahetus käib hetkega. Kuna mobiil-ID nõuab praegu füüsilist kaarti, siis oli oht, et see ei tööta uue põlvkonna tulevikuseadmetega. Kui nüüd eSIM-iga on õnnestunud esimesed digiallkirjad, siis usutavasti ei kujuta eSIM-ile üleminek telekomimaailmas ka mobiil-ID-le enam takistust.