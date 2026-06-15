Eesti ja Hollandi droonifirmad löövad käed koostööks Eestis...

Eesti droonifirma Meridein Grupp ja Hollandi droonitootja DeltaQuad laiendavad Eestis koostööd, mis hõlmab mehitamata süsteemide testimist, väljaõpet ning kohaliku tootmise osakaalu tõstmist.

Aprilli alguses alanud partnerlus, millega Meridein Grupp hakkas Hollandi tootja edasimüüjaks Baltikumis, laieneb nüüd arendustegevuse ja süsteemide integreerimisega. Osapooled näevad piirkondlikus lähenemises suurt väärtust, et vastata Eesti ja Baltikumi kaitsehangete uutele nõudlustele. Tänapäeval ei ole põhirõhk enam üksnes platvormide soetamisel, vaid ka seadmete toetamisel ja hooldamisel reaalsetes operatiivkeskkondades.

Merideini arendusjuhi Eduard Vainu sõnul annab laienev koostöö Hollandi ettevõttele võimaluse testida droone Eesti idapiiri lähedal keerulistes lennuoludes. See aitab tootjal koguda väärtuslikku teavet, et pakkuda süsteeme, mis ühendavad endas pika lennukestvuse, töökindluse ja kohaliku toe.

Seda suunda toetab ka DeltaQuadi müügijuht Ross Jackson, kelle kinnitusel liigub Baltikum mehitamata süsteemide kasutuselevõtul kiires tempos edasi. Platvormide hankimisega kaasneb paratamatult vajadus seadmeid pidevalt hooldada, katsetada ja edasi arendada. "Baltikum vajab Euroopas toodetud võimekusi, millel on kohapealne tugi, potentsiaal toota kohapeal ja mida saab operatiivkeskkondadesse integreerida," selgitas Jackson partnerluse tagamaid.

Ettevõtete koostöö tehniliseks keskpunktiks on DeltaQuad Evo, mis on vertikaalse õhkutõusu ja maandumise võimega fikseeritud tiivaga pikamaadroon. Seade on loodud pika lennukestvuse ning operatiivse paindlikkusega spetsiaalselt nõudlikeks luure-, seire- ja vaatlusmissioonideks kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas.