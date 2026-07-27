Garmin CIRQA: 200-eurone aktiivsusmonitor, mis ei näita isegi pulssi

Kunagi olid aktiivsusmonitorid ekraanita. Siis lisati neile ekraan, kell, märguanded, ilmateade, muusika ja lõpuks sim kaart, et telefoni saaks koju jätta. Nüüd oleme ringiga alguses tagasi. Garmin tõi müügile 200-eurose CIRQA nutikäepaela, millelt ei näe kellaaega, samme ega isegi pulssi.

Esimene reaktsioon on üsna lihtne: miks?

Odavam Xiaomi Smart Band maksab umbes veerandi CIRQA hinnast, näitab pulssi otse randmelt, edastab telefoniteavitusi ja peab ühe laadimisega vastu isegi kauem. CIRQA aku kestab kuni kümme päeva. Xiaomi Smart Band 10 lubab koos suure AMOLED-ekraaniga kuni 21 päeva. Seega ei saa Garmin isegi väita, et ekraani eemaldamine annab mingi metsiku aku kestvuse.

CIRQA mõte ei ole aga odava aktiivsusmonitori asendamine. See on Garmini ökosüsteemi puuduv andur inimestele, kes ei taha nutikella kanda, kuid tahavad, et Garmin koguks nende kohta ööpäev läbi andmeid ja ikkagi pead midagi kandma, lihtsalt aega ei tea.

Milleks ekraanita aktiivsusmonitor?

Ekraanita seade ei nõua tähelepanu. See ei näita sõnumeid, ei vibreeri iga e-kirja peale ega tekita tahtmist pidevalt samme ja pulssi kontrollida. CIRQA lihtsalt mõõdab ning jätab vaatamise hilisemaks. Mis sellest, et kõik teavitused saab välja lülitada.

See sobib eelkõige ilmselt neljale kasutajale.

Esiteks inimesele, kes tahab kanda tavalist käekella. Ühes käes võib olla mehaaniline kell, teises tagasihoidlik andur. Kahe kella kandmine näeb välja, nagu ei usaldaks inimene päriselt kumbagi.

Teiseks Garmini spordikella omanikule, kes ei taha suure Fenixi või Epixiga magada. Treeningul kasutatakse kella, ülejäänud ajal CIRQA-t ning andmed jõuavad samasse Garmin Connecti kontosse.

Kolmandaks ratturile, kes salvestab treeningud Edge’i rattakompuutriga. CIRQA täidab ülejäänud päeva ja öö andmetes oleva augu. Nii saab Garmin arvutada Body Battery näitu, treeningvalmidust ja taastumisaega ka siis, kui spordikell sahtlis puhkab.

Neljandaks inimesele, kelle jaoks nutikella ekraan on lihtsalt üks üleliigne segaja. Nutisõltlased?

Neid inimesi on ilmselt rohkem, kui tehnikatootjad seni tunnistada tahtsid. Whoop on terve ettevõtte ehitanud just selle mõtte ümber.





Mida CIRQA tegelikult mõõdab?

Kuigi ekraani pole, on andureid piisavalt. CIRQA jälgib pulssi, stressitaset, vere hapnikusisaldust, hingamist, naha temperatuuri, und ja südame löögisageduse varieeruvust ehk HRV-d. Nendest andmetest arvutab Garmin Body Battery energiataset, treeningvalmidust, taastumisaega, VO₂ max näitu ning treeningu mõju organismile.

Toetatud on üle 80 spordiala. Tegevuse saab käivitada ühe füüsilise nupuga või lasta seadmel treening automaatselt ära tunda. Sisseehitatud GPS-i pole. Jooksu või rattasõidu teekonna salvestamiseks peab telefon kaasas olema.

Pulssi saab reaalajas vaadata Garmin Connecti rakendusest. Esialgu oli see võimalus seotud tasulise Connect+ paketiga, kuid kriitika järel otsustas Garmin selle kõigile kasutajatele avada. Mõnevõrra koomiline on siiski avada 200-eurose pulsimonitori näidu kontrollimiseks telefon.

Esimesed täpsust kontrollinud arvustused on olnud positiivsed. TechRadari lühikeses HIIT-treeningus näitas CIRQA keskmiseks pulsiks 153 ja Polar H10 rinnavöö 155 lööki minutis. Ka graafikud olid sarnased. Üks treening ei tee veel põhjalikku testi, kuid vähemalt ei paista CIRQA olevat kallis sammulugeja, mille numbrid sünnivad kusagil turundusosakonnas. TechRadari varajane test





Konkurendid on juba ees

CIRQA kõige otsesem konkurent on Whoop 5.0. Mõlemad on ekraanita, mõlemad keskenduvad koormuse, une ja taastumise analüüsile ning mõlema väärtus peitub peamiselt telefonirakenduses.

Whoopi eelis on väga hästi viimistletud rakendus. See muudab suure hulga andmeid lihtsateks koormuse ja taastumise soovitusteks. Puudus on kohustuslik liikmemaks. Sõltuvalt paketist maksab esimene aasta umbes 149 kuni 359 dollarit ning maksmist tuleb jätkata ka edaspidi. CIRQA maksab 199,99 eurot ja põhiliste tervise- ning treeningunäitajate kasutamiseks kuutasu vaja pole.

Garmini odavamaks konkurendiks on Amazfit Helio Strap. See maksab umbes 100 dollarit, kestab kuni kümme päeva, mõõdab pulssi üllatavalt täpselt ja arvutab BioCharge energiataset. TechRadar pidas seda ekraanita monitoride seas kõige lihtsamaks soovituseks just hinna, täpsuse ja puuduva kohustusliku kuutasu tõttu. Ekraanita monitoride võrdlus

Polar Loop maksab CIRQA-ga umbes sama palju. Selle aku kestab kuni kaheksa päeva ning samuti puudub kohustuslik tellimus. Polaril on tugev treeningutaust, kuid arvustustes on kritiseeritud Flow rakenduse keerukust ja sünkroonimisprobleeme. CIRQA pakub rohkem tervisenäitajaid, sealhulgas naha temperatuuri ning naiste tervise jälgimist.

Siis on veel Xiaomi Smart Band. See pole CIRQA otsene konkurent, kuid tavakasutaja vaatest on võrdlus vältimatu. Xiaomi maksab umbes 40 kuni 60 eurot, sellel on ekraan, pikem aku kestvus ja kõik põhilised näidud. Garmin küsib ligi neli korda rohkem ning eemaldab ekraani. Hinnavahe läheb parema anduri, põhjalikumate treeningnäitajate ja Garmin Connecti ökosüsteemi eest. Kui Body Battery, HRV staatus ja treeningvalmidus midagi ei ütle, pole CIRQA ostmiseks erilist põhjust.

Kellele seda vaja on?

CIRQA on mõistlik inimesele, kes juba kasutab Garmini seadmeid ja tahab andmete kogumist jätkata ilma ööpäev läbi spordikella kandmata. See sobib ka neile, kes tahavad terviseandmeid, kuid ei taha randmele järjekordset ekraani.

Uuele kasutajale, kes tahab lihtsalt samme, pulssi ja und jälgida, on 200 eurot liiga palju. Xiaomi teeb põhitöö palju odavamalt. Amazfit Helio Strap pakub sama ekraanita ideed poole hinnaga. Whoop annab paremini lahti seletatud soovitusi, kuid nõuab püsivat maksmist.

CIRQA tegelik toode ei ole seega käepael. Toode on katkematu Garmini andmerida. Kell mõõdab treeningut, Edge rattasõitu ja CIRQA kõike, mis nende vahele jääb.

See seletab, miks seade olemas on. See ei muuda 200-eurost hinda vähem veidraks ega too pulsinäitu randmele, kuid oleme enda suhtumist nutikelladesse varemgi väljendanud.

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CIRQA on väga konkreetse probleemi üsna kallis lahendus. Kui sul seda probleemi pole, näeb see välja nagu aktiivsusmonitor, millel on üks oluline osa lihtsalt paigaldamata jäetud.