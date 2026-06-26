Redmi Watch 6 toob suurema ekraani

Redmi tõi turule nutikella Watch 6, mis ühendab suure AMOLED-ekraani, pika aku kestuse ja mitmed tervise- ning treeningufunktsioonid.

Suur ekraan ja õhuke korpus

Redmi Watch 6-l on 2,07-tolline AMOLED-ekraan ja 2-millimeetrised sümmeetrilised ääred. Kellal on alumiiniumist raam ning see on 9,9 millimeetrit paks ja ilma rihmata 31 grammi raske.

Ekraani tipperedus ulatub kuni 2000 nitini, mis parandab nähtavust ka eredas valguses. Kahenupuline disain sisaldab roostevabast terasest pöörlevat nuppu.

Aku kestab kuni 24 päeva

Redmi Watch 6 sees on 550 mAh aku. Standardrežiimis kestab kell ühe laadimisega kuni 12 päeva, akusäästu režiimis kuni 24 päeva.

Always-On ekraaniga kasutamisel kestab aku kuni seitse päeva.





Treening ja tervis ühes kellas

Nutikell toetab üle 150 spordirežiimi ning on 5ATM veekindel. Kell mõõdab ka pulssi vee all.

Tervise jälgimiseks on seadmel pulsijälgimine, vere hapnikuküllasuse mõõtmine, uneanalüüs ja stressiseire. Lisaks kasutab kell geomagneetilisi, ümbritseva valguse ja güroskoopilisi sensoreid.

Ühendused ja nutikodu juhtimine

Redmi Watch 6 töötab Xiaomi HyperOS-iga ja kasutab Bluetooth 5.4 ühendust. Kellaga saab juhtida telefonikõnesid, teavitusi, muusikat ja telefoni kaamerat.

Smart Home Link funktsioon võimaldab juhtida Xiaomi nutiseadmeid telefoni kasutamata. Nii saab reguleerida nutilampe, käivitada robottolmuimejat ja juhtida teisi ühendatud seadmeid.

Kellele ja milleks?

Looduses liikumiseks ja matkamiseks on kellal kahesageduslik viie süsteemiga GNSS-positsioneerimine. See aitab jälgida marsruuti täpsemalt ka kehvema leviühendusega paikades, kasvõi näiteks kõrgete majade vahel linnas navigeerides ning sügavates orgudes.

Redmi Watch 6 tuleb müügile kolmes värvitoonis: Obsidiaanmust, Hõbehall ja Jääliustiku Sinine. Hinnad algavad 169,99 eurost.