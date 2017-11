Jõulukingijahi-hooaeg on alanud! Need on aasta tehnikakingid

Mis võiks sobida moodsaks jõulukingiks? Muidugi mõni uudne tehnoloogiavidin, kui saaja tehnikat ei pelga. Selle aastaga on kingikotivalikusse lisandunud tehnikafirmadelt palju põnevaid uusi vidinaid alates unelaulu laulvast padjast kuni nutivõruni, mis võib lapse elu päästa. Tele2 raadiovõrgu juht Tanel Sarri jagab kingisoovitusi.

Padi, mis laulab unelaulu

DreamPad aitab kergemini magama jääda, muutes muusika helivibratsioonideks, mis paitavad inimese sisemist kõrva. Muusikat kuuled ainult sina ning mitte keegi teine. Ühenda oma telefon kas Bluetoothi või audiojuhtme abil padjaga ning head ööd!

Popsik ehk popsocket

Eelmisel aastal popi näpuspinneri asemel on uus hitt popsik (ehk popsocket), mis käib telefoni tagumisele küljele. See hoiab telefoni laual püsti, et saaksid mugavamalt videoid vaadata ning samuti ei pudene seade enam nii lihtsalt näppude vahelt põrandale.

Seeniorite nutitelefon

Doro 8040 on spetsiaalselt vanemale generatsioonile mõeldud ja tõenäoliselt maailma kõige lihtsaim nutitelefon. Eestikeelne, suure tekstifondi ning hädaabinupuga. “Team-view” funktsiooniga on võimalik sammhaaval koolitamise asemel juhtimine distantsilt üle võtta ja vajalik ise ära teha.

Duracelli hiir

Logitech tuli välja juhtmevaba laadimismatiga Powerplay, et arvutihiir ei saaks kunagi tühjaks. Sisuliselt on terve matt üks suur laadimisalus. Enam ei pea poole mängimise pealt toolilt maha kukkuma, kuna kriitilisel hetkel said hiire patareid tühjaks või hüppas juhe pordist välja.

Kohvisõprade unelm

Ettevõte Ember on välja tulnud keraamilise tassiga, mis hoiab kohvi ideaaltemperatuuril. Kui targad mehed Šveitsist on hinnanud, et valmis kohvi püsib ideaalsel soojustasemel (ca 58 kraadi) kõigest 37 sekundit, siis see tass kaotab selle mure ära. Enam pole kohv kunagi kõrvetavalt kuum või maitsetult jahe. Mõistagi on tassil ka oma äpp, mille abil saad oma lemmik-temperatuuri määrata.

Beebipäästja

Ilmselt selle aasta kõige kasulikum kingitus värsketele vanematele – Bempu nutivõru, mis mõõdab vastusündinu kehatemperatuuri. Kui beebi kehatemperatuur on liiga madal, hakkab võru häält tegema ning valgusega vilgutama. Seni on Bempu rohkem kui 25 riigis aidanud juba enam kui 10 000 vastsündinut.

Targad ja ilusad kõlarid

Üks viimase aja parimaid nutikõlareid on Sonos Play1, mis lisaks tarkusele suudab ka väga head heli väljastada. Kui tahta lihtsalt head Bluetooth-kõlarit, tasuks piiluda ka Ultimate Earsi poole.

Saagu valgus!

Sügis-talvisel ajal on paljudel raskusi hommikul voodist üles ajamisega, sest meie kehad on loodud ärkama siis, kui valgeks läheb. Et kogu protsess sujuks ladusamalt ning hommikud oleksid energilisemad, tasub mõelda äratuslambi peale. Pane soovitud äratuse aeg paika ning 30 minutit enne seda hakkab lamp tuba valgustama, et ärkamist hõlbustada. Mõistagi mängitakse ka ärkamiseks helisid.

Et vurtsu jätkuks kauemaks

Mööda ei saa panna ka vana hea akupanga kinkimisega. Mõne jaoks on oluline suur mahutavus, teise jaoks aga vorm. Kui kuulud teise kategooriasse, siis tuleks kindlasti pilk peale visata Emoji akupankadele. Aksessuaar missugune!