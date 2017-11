Unusta näpuspinner! Noorte seas levib kulutulena uus moehitt – Popsik

Maailmas müüakse uue trendina miljonite kaupa kummalise välimusega Popsocketseid ehk eesti keeles on need saanud nime Popsik.

Mobiiltelefoni külge kinnitatavaid värvilisi sisse-väljakäivaid hoidikuid näitavad sotsiaalmeedias kasutamas tuntud staarid nagu Jared Leto, Kendall Jenner, Serena Williams, Michel Phelps ja Gigi Hadid.

Tele2 müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema sõnul käivad üle maailma lainetena lihtsate ja sõltuvust tekitavate leiutiste trendid – üks hetk pidi igal noorel olema enekapulk, siis spinner ehk stressileevendav näpuvurr ja nüüd Popsik.

“Popsik on ümmargune ketas, mis teeb telefoni käeshoidmise kindlamaks, filmivaatamise mugavamaks ning sobib ka näiteks kõrvaklappide juhtme kinnitamiseks. Eriti mugav on Popsik neile, kes kasutavad telefoni pikkade vestluste trükkimiseks,” ütles Seema ja lisas, et tegemist on üpris praktilise vidinaga.

“Tegelikult leiutati Popsikud paar aastat tagasi, aga nüüd on kuulsused ja meedia need populaarseks teinud. Popsikuid näeb juba ka Eesti noorte seas ning need maksavad keskmiselt 10–15 eurot. Eestis algavad Popsiku hinnad alates viiest eurost,” ütles Seema.