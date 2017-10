Aastane test: kaks korduvat halba asja Huawei P10 juures

Mõnda aega on Huawei P10 juures kordunud kaks häirivat viga. Kummaline on see, et need vead vahest ilmuvad ja siis kaovad jälle mõneks ajaks ära. Kuid praegu on vähemalt esimene viga juba üsna kaua järjest häirinud.

1. viga. Helistaja numbrinäit teeb trikke

Kui helistab keegi tuttav, kelle nimi ja number on kontaktide raamatus, siis kõik on korras: näidatakse nii helistaja nime kui pilti ja kõne vastu võttes on kohe näha, kes helistab.

Kui aga peale seda helistab keegi, kelle numbrit pole kontaktide raamatus, ei näita Huawei enam seda numbrit, vaid eelmise helistaja nime. Tekivad piinlikud olukorrad, kui viskad tuttavale mõne nalja või küsid kohe, et noh, mis siis veel oli? Teisel pool aga on keegi võõras.

2. viga. Hotspot ei taha püsti seista

Kui esimene viga on nagu kotermann ja kaob mõnikord pikemaks või lühemaks ajaks, siis teine viga on lihtsalt kõrvaldatav, kuigi tekib ka ootamatult ja ebaregulaarselt. Nimelt ühel hetkel ei õnnestu enam Huawei Hotspotti sisse lülitada WiFi jagamiseks. See küll õnnestub umbes viieks kuni kümneks sekundiks, aga siis ühendus jälle kaob.

Kuna telefone enam igal õhtul välja ei lülitata juba ammu, siis võib selle üheks põhjuseks olla nagu arvutite juures ikka, et midagi on pikapeale kokku jooksnud. Aitab telefoni taaskäivitamine ja WiFi jagamine töötab jälle - kuni järgmise hangumiseni.

Muus osas aga käitub Huawei P10 nagu noor telefon, mingeid vananemise märke pole tunda. 64 GB välkmälust on veel vaba 34 GB, millest tervelt 11 GB hõivab püsivara (kunagi olid telefonid, millel polnud murdosagi sellisest mälumahust), erinevad äpid võtavad umbes sama palju ja kogu ülejäänu läheb videote, piltide ja muusika muu meedia alla.