Lahendus: kasta oma telefon vedelasse klaasi ja siis kannatab see haamrilööki

Mobiilid kipuvad katki minema, eriti kui lapiti ekraaniga laualt maha kukuvad. On küll mingid Gorillaklaasid, aga needki alati ei aita. AM-i betoonist põrandaga laborisse sattus aga Liquid Nano ekraanikarastuskomplekt, mis peaks mobiili- ja muude nutiseadmete ekraanid muutma üsna põrutuskindlaks. Proovisime järgi.

Tegelikult polnudki vaja haamri ja noaga oma telefonide kallale minna, sest internet on kraapimis- ja tagumisvideoid täis. Võtsime komplekti ja vaatasime, mismoodi sellega mõni kasutusel olev telefon löögikindlaks teha.

Komplektis on puhastuslapp, tavaline (nanofiiber-)lapp ja vedelklaasilapp. Kogu protsess käib nii:

Ühe lapiga saab katta kaks mobiili.

Puhastamine ja kandmine pole midagi erilist: nagu ikka telefoniekraani puhastamine ja ka kriimustuskindla katte kandmine on nagu ekraani märjakstegemine. Üleliigne vedelik lükatakse nanofiiberkiust lapiga ära. Ekraan jääb tavaline sile ja läikiv. Kuid õhku jääb üks küsimus: kui see kulub, kas hakkab laikudena maha tulema nagu vana lakk? Või kestab kauem kui telefon?

Tehnilistest andmetest selgub, et kattekiht kannatab kuni 200 000 puhastamist-nühkimist. Kui päevas ekraani ikka üsna mitu korda puhastada, siis saab ikka väga kaua, aastakümneid. Seega kuluda ei tohiks vähemalt mitte telefoni eluea jooksul.

Puutetundlikkust kate kuidagi ei mõjuta. Haamriga taguma ei hakanud, sõrmega liigutamine oli sama hea kui enne, aga vaatame parem õppevideoid:

Tootja on nii enesekindel, et pakub USA-s lausa oma katte kasutajatele tasuta ekraanivahetust juhuks, kui ikkagi see peaks katki minema. Möönates siiski, et vahetus tehakse ühe toote kohta üks kord.

Sedasama vedelikku saab kasutada ka suuremate pindade, nagu auto esiklaasi kaitseks täkete ja pragude vastu.

Kui kate on peale pandud, siis on see praktiliselt nähtamatu, välja arvatud see, et sõrmejälgi ja vedelikku enam eriti ei taha pinna külge jääda. Nimelt tekitab Liquid Glass ka vedelikku hülgava kaitsekihi. Tegemist on nano-osakestest materjaliga, mis katab kaitstava pinna 1/500 juuksekarva paksusega kattega ja suurendab mobiiliekraani tugevust kuni 600%.

Tööpindadeks, mida katta, on kõik, mis mahub Apple Watchi ja auto tuuleklaasi vahele.

Testida andis Mamear.