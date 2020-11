TEST: Sony uute klappidega WH-1000XM4 vaikuse ja müra vahel

Sony WH1000 seeria mürasummutavad klapid on pea iga kord, kui uus mudel välja tuleb, korjanud paljudelt audioportaalidelt maksimumpunktid ja saanud näiteks mõne "aasta parima" tiitli. Ka sel aastal välja tulnud mürasummutavate kõrvapealsete juhtmevabade klappide neljanda põlvkonna ametlikul lehel on juba mõned tiitlid üleval. On siis midagi veel heade klappide juures paremaks teha? Seda seekord tegelikult võrrelda ei saanud, sest vanemaid Sony klappe polnud käepärast, aga võrdluseks oli mitu teist mürasummutavat suurt klappi odavamast hinnaklassist.

Tavaliselt harjub inimene, kui ta just tõsine audiofiil pole, ära ka üsna keskpäraste klappidega. Inimkõrv on hea kohaneja ning kui otsest võrdlusmomenti pole, siis lõpuks hakkadki arvama, et see kvaliteet on hea (muidugi juhul, kui tõeliselt halva tootega tegu pole). Kuid piisab vaid paremate kõlarite või klappide proovimisest, kui on ka audiovõhikule asi selge.

Samamoodi on ka Sony klappidega. Helikvaliteeti keskmiste kuularitega võrreldes on see selge ja vali, kuigi võimalik, et telefoni ja arvuti erinevate omaduste tõttu tundus, nagu kostaks valjust maksimumile keerates arvutist muusika kõvemini, kui telefonist. Helivaljus on igale normaalsele kõrvale ilmselt piisav, sest näiteks arvutist lastes piisab täiesti 50% valjusest, mobiilist muusikat kuulates tundub normaalne umbes 70% tase. Samas ka valju heliga midagi kõrva kriipima ei hakanud, madalad ja kõrged sagedused tundusid puhtad. Kui midagi veidi puudu jäi, siis ehk sügavam bass, aga selles osas on ka maitsed erinevad - tegelikult on lausa selliseid klappe, mis spetsiaalselt basse natuke üle võimendavad, kuna mõnedele kasutajatele nii meeldib paremini.

Vutlarist välja

Väga soliidne vutlar on ja ka klappidest endast õhkab nii põhjalikku viimistlust kui korralikku disaini, ehkki kõik tundub olevat plastist. Selline kergelt matt plastik, sõrmele ja nahale sõbralik, kuid jätab pinnale üsna kergelt ka sõrmejälgi.

Üks üllatus on veel. Need klapid tunduvad pähe pannes natuke väiksemad, kui sai ette kujutatud. Paljud odavama hinnaklassi kõrvu katvad klapid on tunduvalt suuremad ja laiemate ning pehmemate polstritega kui Sony.

Siiski istuvad klapid hästi pähe ning veel enne, kui kasutama hakata, tuleb juhendist meelde tuletada ja selgeks saada ka nende juhtimine. Sony viipekäsklused on siiski väga lihtsad ja jäävad kergesti meelde. Saab kõne vastu võtta või keelduda, kui klapid on telefoniga ühendatud, samuti võib eelmise või järgmise loo ette võtta ette- või tahapoole viibates, helivaljust reguleerid lihtsalt viipega üles või alla.

Kui mürasummutus on sees, siis saab selle läbipaistvaks muuta lihtsalt peopesaga parema klapi puutetundlikku pinda kattes. Selline läbipaistev režiim on Sonyl tõesti selline asi, mida hakkad hiljem teiste klappidega taga igatsema - nii selle sisselülitamise lihtsust kui ka mikrofonidest tuleva läbipaistva taustaheli kvaliteeti. Telekast või raadiost ehk teistest kõlaritest kostev hääl on ehk natuke metalne, aga kui keegi sinuga räägib, siis on isegi tunda kerget helivõimendust - kuuled natuke paremini ja selgemini, kui ilma klappideta.

Tegelikult saad sa teistega hakata rääkima ka ilma klappe puudutamata. Uus mudel toetab hääletuvastust ehk niipea, kui rääkima hakkad, lülitataksegi läbipaistev helirežiim sisse. Kui tahad pikemalt ümbrust kuulata, pead siiski käe vastu klappe panema, et uuesti läbipaistvasse helirežiimi minna. Muidu lülitatakse 30 sekundi pärast muusika ja mürasummutuse peale automaatselt tagasi.

Kui klapid peast võtad, siis muusika pannakse automaatselt pausile. Selleks on ühe klapi sees näha lähedussensor.

Kuula vaikust

Mürasummutus töötab nagu Sony tippklassi klappidele kohane ka puhast vaikust tekitades. Ei peagi mingit muusikat kuulama, võid lihtsalt klapid pähe panna ka selle jaoks, et vaikuses olla. Üsna hästi eemaldatakse taustahääled - kui valjem jutukõmin natuke kostabki läbi, siis vähemalt aru küll ei saa, millest inimesed räägivad. Madalsageduslikku müra kostab ka väga minimaalselt läbi, kõrgetel sagedustel valitseb peaaegu täielik sametine vaikus.

Äpiga on mõistlik seadistada ka lisanuppu, mille vaikimisi funktsiooniks on Google Assistanti häälkäskluste käivitamine Saab ka Alexa häälkäsklusi edastada, kui seda kasutad. Võid aga lisanupu äpist midagi hoopis muud selle tegema panna.

Ehkki üsna lihtne on kõrvaklappe esimese seadmega ilma mobiiliäpita üle Bluetoothi paaritada, saab teise seadme paaritamiseks ka äpi abi kasutada. Nimelt saavad need klapid olla nähtamatult ühenduses kahe seadmega korraga ja see on järgmine Sony klappide omadus, millest ei tahaks loobuda. Muidugi on mitmeid Sonyst kordades odavamaid klappe, mida saab mitme seadmega paaritada, aga tavaliselt on sellega seotud kerged segadused: kas, millal ja miks kõrvaklapid ühe või teise seadmega ühenduvad või keelduvad ühendumast. Sony puhul töötas kõik nagu õlitatult. Kui kuulasid mobiilist muusikat, olid klapid telefoni küljes. Kui panid telefonis muusika pausile ja käivitasid arvutis Youtube´i video, lülitati sujuvalt arvuti külge. Kui nüüd vahepeal juhtus tulema mobiilikõne, siis sai muidugi kohe ka sellele vastata.

Aku peaks kestma WH-1000XM4-l 30 tundi ja testimise ajal ei saanudki seda eriti laadida, sest neil päevadel akust jätkus piisavalt. Vaid viimasel päeval hakkasid klapid sisse lülitades hoiatama, et aku vajab laadimist, kuid sai veel rahulikult muusikat edasi kuulata. Kümne minuti laadimisega saab juba viis tundi kuulamisaega juurde.

Prillikandjatele võib pikemal kuulamisel tunda anda surve sangade kohalt, aga see on tavaline paljude klappidega - vähem siiski paksema-pehmema polstriga ning mõnede üksikute prillisangasoonega mudelite puhul. Ilma prillideta võid aga mugavalt tunde järjest muusikat kuulata, ilma et kuskilt eriti pigistama hakkaks.



PLUSSID

+ Hea helikvaliteet

+ tasemel mürasummutus

+ väga mugav kahe seadmega korraga ühendada

MIINUSED

- väiksemad, kui oleks oodanud

- hind on päris kõrge

TEHNILISED ANDMED

Mürasummutavad juhtmevabad kõrvaklapid Sony WH-1000XM4

Hind: 379,99 eurot (Sony Center)