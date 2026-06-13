Logitech tõi turule kokkupandava-volditava hiire

Logitech teatas uue Mobi Foldi turuletoomisest, mis on taskusse mahtuv kokkupandav arvutihiir, mis on mõeldud liikvel olles töötamiseks.

Mobi Fold muutub kokkuvoldituna pisikeseks ja avaneb üsna tavaliseks hiireks, et pakkuda sülearvuti või tahvelarvutiga töötamisel mugavamat asendust puuteplaadile. Logitech viitas pressiteates oma uuringule, mille järgi võib hiire kasutamine vähendada lihaspinget kuni 22% võrreldes sülearvuti puuteplaadiga.

Hiir ühendub Bluetoothi kaudu kuni kolme seadmega ning töötab Windowsi, macOS-i, ChromeOS-i, Androidi, iPadOS-i ja Linuxiga. Seadmel on Adaptive Touch Scrolling ning kaks kohandatavat nuppu, mille funktsioone saab seadistada Logi Options+ rakenduses.

Logitech ütles veel, et Mobi Fold on loodud kasutamiseks teel olles ning selle eesmärk on vähendada takistust, mis on seni pannud paljusid inimesi reisil või avalikes kohtades hiire asemel puuteplaati kasutama. Ettevõtte juht Joseph Mingori sõnul on toode ehitatud nii, et töölaud ja liikuv töökoht vahetuksid sujuvalt.

Logitech kirjeldab Mobi Foldi kui vastupidavat seadet, mille sisemine hing on loodud vastu pidama 15 aastat igapäevast kasutust. Hiir on läbinud kukkumistestid, sellel on tolmukindel silikoonkate ning vaiksed klõpsud. Graphite'i mudel sisaldab kuni 36 protsenti tarbimisjärgselt ringlusse võetud plastikut ning magnetid sisaldavad 100 protsenti tarbimisjärgselt ringlusse võetud haruldasi muldmetalle.

Ettevõte tõi välja ka ärikasutajatele mõeldud Mobi Fold for Businessi, millel on kahe aasta piiratud riistvaragarantii, Logi Bolt USB-C vastuvõtja ning Sync-tugi IT-seireks ja seadmete juurutamiseks.

Mobi Fold tuleb müügile Graphite'i toonis üle maailma ning Lilaci ja Off White'i värvitoonides valitud turgudel. Tavaversiooni hind on 79,99 eurot, äriversiooni hind 84,99 eurot.

PLUSSID

kokkupandav ja taskusse mahtuv kuju

ühendus kuni kolme seadmega

toetus mitmele operatsioonisüsteemile

kohandatavad nupud ja Adaptive Touch Scrolling

vaiksed klõpsud ning vastupidav konstruktsioon

äriversioonil on Logi Bolt USB-C vastuvõtja ja Sync-tugi

MIINUSED

kõik värvitoonid ei ole saadaval kõigil turgudel

hind on tavapärasest lihtsast hiirest kõrgem