Kergem kui suleke: Logitech G paiskab müügile uued taskukohased mängurirelvad

Logitech G on otsustanud mängurite palvetele vastu tulla ning laiendab oma legendaarset G3-seeriat. Varssavis avalikustatud uued pereliikmed, juhtmevaba hiir G305 X SUPERLIGHT ja mehaaniline klaviatuur G316 X tõestavad, et tipptasemel e-spordi tehnoloogia ja isikupära ei pea tähendama alati kõhnema pangakonto tühjendamist. Koos G325 peakomplektiga moodustavad need uue ökosüsteemi, mis on valmis vallutama nii algajate kui ka nõudlikumate mängurite südamed soodsama hinnaga.

G305 X SUPERLIGHT: dieedile pandud

Logitechi G305 kontseptsioon on pikka aega olnud mängurite seas tõeline "rahvahiir". Uus G305 X SUPERLIGHT võtab selle tuttava ja mugava ergonoomilise kuju ning paneb karmile "dieedile". Tulemus? Hiir kaalub ligi 60 grammi. Käes tundub see peaaegu kaalutu, libisedes matil nagu hokilitter jääl – vähem takistust tähendab kiiremaid reaktsioone ja vähem väsinud randmeid pärast tunde kestnud lahinguid.

Selle kerge kesta all peitub HERO 44K sensor, mis suudab tuvastada ka kõige pisema käevärina, pakkudes ulmelist kuni 44 000 DPI tundlikkust ja täpset 1:1 liikumisjälgimist.

Ühenduvuse osas ei pea tegema kompromisse, sest hiir pakub kolme režiimi.

LIGHTSPEED: professitaseme vähese viivitusega juhtmevaba ühendus.

professitaseme vähese viivitusega juhtmevaba ühendus. Bluetooth: mugavaks igapäevatööks ja sülearvutiga ühendamiseks.

mugavaks igapäevatööks ja sülearvutiga ühendamiseks. USB-C kaabel: juhtmevabaks laadimiseks ja kasutamiseks juhtmega.

Ühe laadimisega peab hiir vastu üle 130 tunni. Kui jõud peakski keset kriitilist matši otsa saama, päästab päeva kiirlaadimine: vaid kaheminutiline pistikupesas puhkamine annab juurde kuni 3,5 tundi mänguaega.

G316 X: klaviatuur, mis on vaikne ja kiire

Juhtmega mehaaniline klaviatuur G316 X on loodud neile, kes nõuavad absoluutset kiirust. Seade toetab 8 kHz polling rate'i , mis tähendab, et arvuti kontrollib klaviatuuri 8000 korda sekundis. Reageerimisaeg on viidud miinimumini – 0,125 millisekundini. See on kiirem, kui inimaju suudab registreerida.

Logitech G316 X.

Klaviatuuri sisemuses on kasutatud Snap-fit gasket konstruktsiooni. Lihtsustatult öeldes on klaviatuuri sisekomponendid paigutatud pehmendavate tihendite vahele, toimides nagu auto amortisaatorid. See summutab teravad löögid ja loob pehme, "mahlase" akustika ning erakordse kirjutamismugavuse.

G316 X on ka tõeline unistus modifitseerijatele.

Hot-swap lülitid: vaheta mehaanilisi lüliteid kasvõi lennult, ilma jootekolbita.

vaheta mehaanilisi lüliteid kasvõi lennult, ilma jootekolbita. PBT-klahvikatted: vastupidavad klahvid, mis ei kulu aastate jooksul läikivaks ega libedaks.

Disaini kroonijuveeliks on integreeritud dot-matrix LED-ekraan ja spetsiaalne juhtnupp, millega saab sekundiga muuta helitugevust, heledust või multimeediat. Visuaalse poole eest hoolitseb LIGHTSYNC RGB valgusriba, millel on tervelt 30 iseseisvalt seadistatavat tsooni.

Kättesaadavam hind

Logitech näitab eeskuju ka keskkonnasäästlikkuses. G305 X SUPERLIGHT korpusest on vähemalt 51% valmistatud tarbimisjärgselt taaskasutatud plastikust, ning G316 X klaviatuur sisaldab kuni 42% taaskasutatud materjale. Mõlemad seadmed tarnitakse täielikult plastivabas pakendis.

Uued G3-seeria lipulaevad jõuavad poelettidele juba 30. juunil 2026 nii klassikalises mustas kui valges kuues. Soovituslikud jaehinnad on rahakotisõbralikumad: hiire saab kätte 79,99 euroga ning klaviatuuri hinnaks kujuneb 119,99 eurot.

Logitech G305 X SUPERLIGHT

PLUSSID

Eriti kerge kaal (ca 60 g) ja tipptasemel HERO 44K sensor.

Kolm ühendusviisi (LIGHTSPEED, Bluetooth, USB-C).

Korralik akuiga (130+ tundi) ja ülikiire laadimine.

MIINUSED

Ülimalt kerge kaal ei pruugi sobida neile, kes eelistavad käes raskemat ja masiivsemat hiirt.

Logitech G316 X

PLUSSID

Ultrakiire 8 kHz raportsagedus ja 0,125 ms reageerimisaeg.

Hot-swap lülitite tugi ja vastupidavad PBT-klahvid.

Mugavust ja head klõbinaheli pakkuv Snap-fit gasket ehitus.

Funktsionaalne LED-ekraan ning mugav füüsiline juhtnupp.

MIINUSED

Ainult juhtmega ühendus, mis võib piirata laua puhtust ja juhtmevaba mugavust armastavaid kasutajaid.

Tehnilised andmed