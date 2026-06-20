Lõputu kerimise lõpp: Commodore’i uus retrohõnguline klapptelefon pakub vabadust

Maailma ajaloo enim müüdud lauaarvuti Commodore 64 taga seisev kaubamärk on vaikselt tagasi tulemas. Kuid seekord ei üllata nad meid arvutiga, mida ka pakutakse, vaid hoopis klapptelefoniga Commodore Callback 8020, mis aitab astuda sammu tagasi ja naasta nutitehnoloogia juurte juurde, eemaldades kõik, mis meid iga päev ekraanide külge aheldab. See on telefon, "kus klient ei ole toode." Soomlased on sellele muide teinud operatsioonisüsteemi, õigemini on Commodore otsustanud kasutusele võtta põhjanaabrite Jolla välja arendatud operatsioonisüsteemi Sailfish OS, mis põhineb Linuxil.

Legendi tagasitulek uues kuues

Nimi, mis defineeris 1980. aastate koduarvutite revolutsiooni, leidis uue hingamise umbes aasta tagasi. YouTube'i kanali Retro Recipes vedaja Christian "Peri Fractic" Simpson omandas 2025. aasta juulis Commodore'i korporatsiooni ning sada protsenti ettevõtte originaalsetest kaubamärkidest. Simpson on avaldanud, et tehingu hind jäi "madalatesse seitsmekohalistesse summadesse". Kuigi vahepeal on turule toodud ka klassikalise Commodore 64 disainiga miniarvuteid, märgib Callback 8020 hoopis uut suunda – nostalgia ristumist moodsate muredega.

"Selles on midagi väga tabavat, et selline ettevõte nagu Commodore, kus tuled kustusid üheksakümnendatel, naaseb Y2K ajastusse just siis, kui tarbijad hakkavad tagasi liikuma lihtsama tehnoloogia poole," märkis Fractic.





Range uksehoidja sinu taskus

Kuidas see telefon aga meid sotsiaalmeediast eemal hoiab? Commodore´i lehel põhjendatakse, et nutitelefonid on liiga targad, dumbphone´id ehk lolltelefonid liiga rumalad. Vaja oleks midagi vahepealset. Callback sätibki end sellesse positsiooni.

Kujutle, et sinu telefon on nagu eksklusiivne klubi. Traditsioonilised nutitelefonid lasevad sisse kõik soovijad – isegi need lärmakad sotsiaalmeediaäpid, mis ei lase sul hetkegi puhata ja reklaaminuhkijad, mis üritavad sinu harjumusate järgi sulle reklaame pakkuda ja pidevalt midagi müüa. Commodore'i rakendustepood Commostore aga toimib nagu range uksehoidja, kellel on käes lubatud külaliste nimekiri (inglise keeles whitelist).

Sotsiaalmeedial ja isegi veebibrauseritel sellesse nimekirja asja pole. Fractic selgitas seda lähenemist detailsemalt:

"Me oleme välja töötanud patendiootel tehnoloogia, mis takistab nende ja ainult nende rakenduste kõrvalist laadimist (sideloading) seadmesse... Kasutajad saavad kõrvalt laadida peaaegu kõike muud, mida nad soovivad, kui seda Commostore'is pole, kuid me oleme tõmmanud selge piiri kõikide rakenduste ümber, mis soodustavad lõputut ekraanil kerimist."

Mis saab aga siis, kui mõni osavnäpp üritab süsteemi üle kavaldada? Siin tuleb appi DNS-tasemel blokeerimine.

Piltlikult öeldes tähendab see, et isegi kui sotsiaalmeediaäpp leiab tagaukse kaudu tee telefoni, on läbi lõigatud kõik sidekanalid välismaailmaga.

"Isegi kui juhuse tahtel keegi leiab viisi sellest mööda pääseda, oleme blokeerinud juurdepääsu ka DNS-i tasandil. Seega isegi kui teil õnnestub TikTok installida, ei suuda te selle serveritega ühendust luua," kinnitas Fractic.

Küsimusele, kas ka kogukonnafoorumid on blokeeritud, vastas ettevõtte juht, et vana kooli BBS (Bulletin Board System) lehed on lubatud, kuid näiteks Reddit mitte: "Oleme otsustanud läheneda sellele nii, et see oleks kõigi jaoks õiglane ja turvaline, ning me konsulteerime järgmise paari kuu jooksul Callbacki kogukonnaga, et see piirang täpselt paika panna."

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Mitte päris "rumal" telefon

Vaatamata rangetele piirangutele pole Callback 8020 sugugi võimetu nuhvel. Telefon jookseb Linuxil põhineval Sailfish OS operatsioonisüsteemil (mille taga seisavad endised Nokia insenerid Jollast) ning tänu ühilduvusikihile suudab see käivitada "üle 99 protsendi Androidi rakendustest". See tähendab, et vajalikud tööriistad nagu Spotify, WhatsApp, kaardirakendused ja sõidujagamisteenused töötavad probleemideta.

Telefonil puuduvad traditsioonilised ekraanile ilmuvad teavitused (notifications), mis meie tähelepanu pidevalt varastavad. Selle asemel kasutatakse kuplikujulist LED-tuld, mis süttib sõnumi saabudes. Ettevõte usub, et see tekitab vähem stressi, kuigi vilkuv tuluke on iseenesest samuti küllaltki silmatorkav.

Disainis on tunda tugevat retrohõngu: telefonil on füüsiline T9 klaviatuur, esikaane väike ekraan meenutab 1970ndate punase helgiga Commodore'i kalkulaatoreid ning seadme välimust saab muuta vahetatavate korpuste ja telefoni külge riputatavate aksessuaaridega.

Audiofiilidele pakub rõõmu 8-bitine SID muusikapleier, kvaliteetne sisseehitatud DAC helikiip ja vanakooli 3,5 mm kõrvaklapipesa.

Kellele see mõeldud on?

Hinnaga 499–640 dollarit (kõige kallim, Founders Edition, uhkeldab 24-karaadise kullaga kaetud "C=" nupuga) on Callback 8020 asetatav samasse hinnaklassi teiste "digitaalse detoksi" telefonidega nagu Light Phone ja WisePhone. Küsimus on aga selles, kas tarbijad on valmis maksma ligi 500 dollarit (435 eurot) seadme eest, mille peamine müügiargument on funktsioonide puudumine? teame ju lugematut hulka teisigi üritajaid, kelle seade kuhugi tolmustele riiulitele unustusse seisma on jäänud.

Commodore'i jaoks on vastus selge: see on seade inimestele, kes tahavad tagasi võtta kontrolli oma aja ja vaimse tervise üle. See on telefon, mille sa lihtsalt "klõpsad kinni", kui oled selle kasutamise lõpetanud – luues konkreetse lõpp-punkti ekraani kerimisele.

PLUSSID

Süsteemi tasemel sotsiaalmeedia ja veebibrauserite blokeerimine aitab reaalselt vähendada ekraanisõltuvust.

Erinevalt tavalistest nuputelefonidest toetab igapäevaselt vajalikke rakendusi (WhatsApp, Spotify, kaardid).

Vahetatavad (nostalgilised) kestad, T9 klaviatuur ja retrohõnguline välimine ekraan pakuvad rõõmu vana kooli tehnikafännidele.

Kvaliteetne DAC ja 3,5 mm kõrvaklapipesa muudavad selle kvaliteetseks muusikamängijaks.

MIINUSED

Seadme eest, mis tahtlikult piirab funktsionaalsust, on hind alates 435 eurost üsna kõrge.

T9 klaviatuur: tänapäevase puuteekraaniga harjunud kasutajale võib nuppudega klahvistikul trükkimine tunduda aeglane ja tüütu.

Tulevikukindluse vaates võib 5G puudumine olla miinuseks.

Tehnilised andmed