Meridein annetas drooniõppeks ligi 100 000 euro väärtuses tehnikat

Meridein Grupp andis droonid üle Eesti presidendi Alar Karise ja Läti presidendi Edgars Rinkēvičsi osalusel toimunud Kuri Kotkas näidiskoolitusel. Fotod: Eunike Penu

Meridein Grupp andis Kuri Kotkale ligi 100 000 euro väärtuses droone ja varustust, et toetada Eestis praktilist drooniõpet ja pilootide oskuste arendamist.

Annetus sisaldab 200 Eestis toodetud FlyCore FPV-drooni, FPV-prille, akusid, laadijaid ja muud vajalikku tehnikat. Meridein Grupi operatiivjuht Eduard Vainu ütles, et soov on muuta droonide ohutu ja eesmärgipärane kasutamine kättesaadavaks laiemale õppijate ringile, sealhulgas noortele ja kogukondadele.

Vainu sõnul korraldab Kuri Kotkas tsiviilisikutele professionaalsel tasemel drooniõpet ning annetuse abil saab Eestis välja koolitada sadu spetsiifiliste oskustega droonipiloote. Ta lisas, et üle antud varustus aitab liikuda pilootide koolitamisest ka laiemate droonialaste teadmiste loomiseni.

Kuri Kotka juhatuse liige Taavi Kotka ütles, et annetus toetab märkimisväärselt drooniõppe arengut Eestis. Tema sõnul saavad droone kasutada väljaõppeks ja erinevate ülesannete harjutamiseks ka Kaitseliidu liikmed.

Kotka märkis, et Eesti kaitsevõime jaoks on oluline, et võimalikult palju inimesi oskaks ja julgeks droone kasutada. Ta selgitas, et instruktoreid valitakse ainult kogenud drooniekspertide seast, et õppe kvaliteet püsiks kõrge.

Kuri Kotka õppeprogramm on jagatud viieks kursuseks. Esimesel kursusel õpitakse drooninduse reegleid ja proovitakse lendamist, teisel kursusel minnakse üle FPV-droonidega lendamisele ning edasi lisandub ise droonide ehitamine ja ülesannete täitmine.

Baasõppe droonikoolitus kestab ühe päeva ehk viis kuni kuus tundi ning on mõeldud neile, kes pole drooniga varem lennanud või on seda teinud vähe. Kui huvi süveneb, saab osaleda jätkukursustel, et omandada professionaalse droonieksperdi oskused.

Kuri Kotka droonikoolitustel on tänaseks osalenud 2113 inimest. Meridein Grupi annetatud varustus on mõeldud tsiviilisikute drooniõppe toetamiseks.