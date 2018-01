Millist monitori valida ja kas neil üldse on mingit vahet?

Monitoride ees veedame me iga päev suure osa tunde oma päevast. Seega peaks see seade olema üks tähtsaim asi, mille valimisel peab hoolega mõtlema, milline ekraan on tööks kõige parem. MMD tehnikatoodete müügijuht Euroopas Kevin Yang selgitab, mida peaks uut monitori valides paneelide kohta teadma.

Millised on IPS- ja VA-paneelide kõige olulisemad omadused ja eelised?

Erinevaid paneelitüüpe on aastaid stereotüüpselt ette kujutatud. Nii IPS- kui ka VA-paneelid on turul olnud juba pea 20 aastat ja nende paneelide algseid versioone peeti osades aspektides kehvaks. Võrreldes LCD TN-paneelidega oli IPS-paneelidel kunagi aeglase reageerimisaja, hägususe ja läbipaistvust muutvate ekraanide tõttu halb kuulsus, kuid see on tänaseks muutunud. Tänapäevased IPS-paneelid on palju paremad, näiteks on neil mõistlikud reageerimisajad ja need sobivad mitmeteks otstarveteks.

Sama kehtib VA-paneelide kohta, mis on alati olnud tuntud selle poolest, et neil on parem kontrastisuhe, kui IPS- ja TN-paneelidel. Samas oli VA-paneelide puhul negatiivne see, et neil oli IPS-paneelidega võrreldes kehv reageerimisaeg ja värvitäpsus. Tänapäeva monitoridel neid probleeme enam ei esine – meil on kiire reageerimisajaga ja isegi kvanttäpp-tehnoloogiaga VA-paneelid, mille abil saavutatakse parem värvikvaliteet, kui IPS-paneelidel.

Milline paneel sobib kõige paremini graafilistele kujundajatele või videotegijatele?

Värvitäpsus on graafiliste kujundajate jaoks väga oluline, mistõttu soovitatakse neile kasutada IPS-paneele. Sama kehtib ka videotegijate puhul, kuid nemad vajavad lisaks suurepärast eraldusvõimet, sest kõrgema eraldusvõimega monitoril on kergem videot redigeerida. Näiteks selle asemel, et kasutada kahte kõrvuti asetsevat monitori – ühte video ja teist juhtpaneeli jaoks – peaksid nad hoopis valima vähemalt 34-tollise, 21:9 kuvasuhtega monitori, mis suure eelisena mahutaks mõlemad funktsioonid ühele ekraanile.

Kuidas aga tavaliste kontoritöötajate produktiivsust monitori õige valikuga suurendada?

See oleneb põhiliselt sellest, milliste ülesannete jaoks töötajad monitori kasutavad, kuid üldiselt on parem töötada virvendusvaba taustvalguse või maheda valgusega. See aitab vältida peavalusid pärast tunde ekraani ees veetmist ning vähendab lühikese lainepikkusega sinist valgust, mis on silmadele potentsiaalselt kahjulik. Kui töötaja kasutab korraga mitut ekraani, on parim valik raamideta paneelid, sest need võimaldavad mitut ekraani paremini ühendada.

Mida peaksid kodukasutajad kuvarite juures vaatama?

Üldiseks koduseks kasutamiseks on tavaline Full HD monitor täiesti piisav, kuid arvutimängude huvilised võiksid eelistada suuremaid ekraane, millel on parem nautida konsoolimänge ja videoid.

Millist värskendussagedust peaks tavaline kodu- või kontorikasutaja otsima?

60 Hz on praegu selliste kasutajate jaoks parim valik ja ainult tõsistel arvutimänguritel oleks kasu 144 Hz paneelidest. Umbes aasta jooksul toome turule ülikõrge eraldusvõimega kuvarid, isegi kuni 8K, millel on parim värvikvaliteet ja HDR-tehnoloogia, ent nende värskendussagedus on ikka endiselt 60 Hz, sest sellest kõrgema jaoks pole vajadust. Praegusel hetkel pole filme ega multimeediatoodangut, mille nautimisel oleks kasu veel kõrgemast värskendussagedusest kui 60 Hz. Seda kasutavad vaid tõelised arvutimängu-fännid.