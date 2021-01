Mobiilimüük maailmas 2020. aastal kahanes, kuid viimane kvartal oli hea

Jah, ülemaailmne nutitelefonide turg jätkas küll oma taastumist 2020. aasta teisel poolel, lõpetades 4. kvartali 4,7% kasvuga (aastast aastasse), kuid terve aasta peale ikkagi 2019. aastale ehk pandeemia-eelsele ajastule järgi ei jõutud. Kuid aastalõpu kasv on vähemalt mobiilitootjatele lootustandev.

Omdia turu-uuringute põhjal on aasta suurim tõusja Realme (55%), mida nad kinnitasid ka sügisel toimunud IFA esitlusel. Eesmärgiks on sel Aasiast pärit tootjal tõusta TOP 5 hulka. See võib peagi ka võimalik olla, sest Realme suurendas IV kvartalis müüki 96,3% ehk 14,3 miljoni ühikuni, võrreldes 7,3 miljoni ühikuga 2019. aasta IV kvartalis. Ettevõte on keskendunud India turule, kus on praktiliselt turuliider ja kasvab kiiresti ka Euroopas.

Xiaomi, Vivo ja Oppo on aga kolm Hiina suurtootjat, kes kõik on võitnud Huawei tagasitõmbumisest 2020. aastal, mis rahvusvahelisel turul on suuresti põhjuse saanud USA kaubandussanktsioonidest ja selle tõttu Google´i teenuste puudumisest Huawei telefonides.

Huawei tunnetab jätkuvalt USA sanktsioonide mõju oma nutitelefoniärile ning nende müük kukkus 21,6%. Viimase kvartali jooksul vähenes Huawei müüdud seadmete hulk eelmise aastaga võrreldes koguni 42,9 protsenti, 56 miljonilt ühikult 2019. aasta IV kvartalis 32 miljonile ühikule 2020. aasta IV kvartalis. Samas läks Apple taas Huaweist mööda.

USA kaubanduskeelul pole veel lõppu näha, mis leevendaks Hiina ettevõttele avaldatavat survet. Arvestades oma nutitelefonide äri ebakindlust tulevikus, müüs ettevõte oma Honori sõsarbrändi 2020. aasta IV kvartalis ära.

Meil suhteliselt tagasihoidlikult esindatud Motorola tõmbub koomale, aastaga vähenes nende mobiilimüük 9,7 protsenti ehk 36,9 miljonilt ühikult 2019. aastal 33,3 miljonile ühikule 2020. aastal.

LG kasvas viimases kvartalis 5,2 protsenti, aasta jooksul aga vähenes seadmete müük 12 protsenti, 29,7 miljonile ühikule 33,7 miljonilt ühikult 2019. aastal. Ehkki LG on välja tulnud uuenduslike nutitelefonidega (näiteks CES-il esitleti lahtirullitava ekraaniga mobiili), pole neil selle pärast veel väga hästi minema hakanud.

Üllatuseks TOP 10 seas on meile täiesti tundmatu bränd Tecno. Hiina ettevõttele Transsion Holdings kuulub lisaks Tecnole veel ka iTel-i ja Infinixi kaubamärk, millest meil samuti ei teata suurt midagi. Aastaga kasvas Tecno müüdud mobiilide arv 23,2 miljonini ehk 42 protsenti, võrreldes 2019. aasta 16,4 miljoni ühikuga. Aafrikas on iTel tuntud tegija, seda peetakse seal üheks levinuimaks brändiks ja 2017. aastal oligi Transsion Holdingsi toodang number üks. Ettevõttel on nutitelefonide tootmisüksus lisaks Hiinale ka Etioopias ja Bangladeshis. Selle tootja nutitelefonide ülisuure populaarsuse põhjuseks Aafrikas - niisuguse, et nad edestasid isegi Samsungi - peetakse väga pikka aku tööiga, mis paljudes elektriga kehvalt varustatud piirkondades on oluline ning ka kaamera omadusi, mis on optimeeritud tumedale nahavärvile.

Koht Tootja 2020 2019 Võrreldes

eelmise

aastaga müüdud

(milj.) müüdud

(milj.) 1. Samsung 257 294 -12,8% 2. Apple 204 195 4,6% 3. Huawei 189 241 -21,6% 4. Xiaomi 148 124 19,6% 5. vivo 108 105 2,5% 6. Oppo 105 111 -5,0% 7. Realme 39 25 55,9% 8. Motorola 33 37 -9,7% 9. LG 30 34 -12,0% 10. Tecno 23 16 42,0% Teised 158 205 -22,9% Kokku 1294 1387 -6,7%

Allikas: Omdia