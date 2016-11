Nutitelefon on olemas 64 protsendil mobiiliomanikest

Kuigi me toimetuses testime muudkui aina uusi nutikaid mobiile, on nutitelefon kõigest 64 protsendil Telia võrgus olijatest. Siiski-siiski, nuputelefone on ka olnud proovimisel. Kuid edetabeli tipus asuvad hoopis mitmesugused vanema põlvkonna iPhone´id. Ja isegi Nokia on edukalt esindatud.

Novembri alguse seisuga kasutab Telia mobiilivaldkonna kliendibaasist vähemalt üht nutiseadet 64% klientidest, aasta alguses oli see näitaja veel 59%. 2014. aasta alguses oli nutitelefoni kasutajaid kõigest 39%.

Viimaste aastate müügitulemuste kohaselt on klientide kindel eelistus nutiseade, mille ekraan on suurem kui 4,5 tolli, teatab Telia Eesti. See näitab, et üha enam meediasisu ja meelelahutust eelistatakse tarbida just kaasas oleva nutiseadme ekraanilt. Samal ajal on pidevalt kasvanud soetatud nutiseadme keskmine hind, mis näitab, et aina rohkem hindavad tarbijad seadme hinna ja kvaliteedi suhet.

TOP 15 hulka mahuvad viie erineva tootja seadmed: Apple, Huawei, Nokia, Sony ja Samsung.

Kõige kasutatuim nutitelefon ja nuputelefon Telia võrgus: TOP 15

Apple iPhone 5S Apple iPhone 6 Apple iPhone 6S Apple iPhone 4S Apple iPhone 5 Huawei P8 Lite Nokia 206 Apple iPhone SE Sony Xperia Z1 Compact Samsung Galaxy J5 Samsung Galaxy S4 Mini Samsung Galaxy Core Prime Nokia C2-01 Samsung Galaxy S6 Huawei Y5

Peab tunnistama, et testimislaual on sellest edetabelist olnud mõni üksik nutitelefon, Sony XPERIA Z1 näiteks ja ka Galaxy S6 korraks. iPhone´i on samuti kaasautorid proovinud. Kuid iPhone 7 on veel nii värske toode, et pole masse veel vallutanud (eks ka hind on kõrge paljude jaoks). Eelmise sügise hitt iPhone 6 aga istub kenasti 2. kohal.

Seega võib öelda, et tehnoloogiaajakirjanikele pakutavad uhked uued mudelid küll huvitavad ka lugejaid, kuid igapäevaselt kasutavad nad hoopis teisi telefone. Nutitelefon on enamusel, kuid mitte valdaval enamusel kasutajatest. Kõige rohkem aga kasutatakse kas teise ringi iPhone´isid või odavaid Huawei ja Samsungi mudeleid, mille hind on mõnisada eurot. Erandina ehk vaid uuem iPhone 6S, mis on kallim ja ka Galaxy S6.