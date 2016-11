Olukorrast 4G maailmas: Eesti pole esirinnas

Millised on kiireima ja parima 4G ühendusega riigid maailmas? Kodus me siiski veel parimat LTE-d või 4G-d ei saa. Opensignal on koostanud ülevaate riikide kiire mobiilse Interneti tasemest ja avaldanud ka hulga graafikuid ning edetabeleid.

Tegemist on teise ülevaatega sel aastal ning kohe-kohe on esimesed riigid keskmise kiirusega jõudmas üle 50 Mbit/s künnise. LTE või 4G on juba ka keskmiselt kiirem, kui kaabliühendused maailmas.

Aasta jooksul on maailma mobiilse kiire netiühenduse kiirus kasvanud. Kiire mobiilse Interneti keskmine kiirus on praegu 17,4 Mbit/s, eelmisel aastal oli see aga 12,6 Mbit/s.

Kiireima 4G-ga riigid 2016, TOP 3

Singapur - 45,9 Mbit/s Lõuna-Korea - 45,8 Mbit/s Ungari - 40,6 Mbit/s

Parima 4G katvusega riigid 2016, TOP 3

Lõuna-Korea - 95,7% Jaapan - 92% Leedu - 84,7%

Nagu näha, on mõlemasse esikolmikusse sattunud ka üks Euroopa riik. "Üle ääre" ajava levialaga pole meil põhjust uhkustada, sest Eesti asub 75,11 protsendiga alles 18. kohal. Keskmine kiirus on meil 21,47 Mbit/s ja sellega ollakse riikide edetabelis päris keskmike seas. Meist eespool on Läti ja Leedu, seega on Eestis kõige aeglasem LTE võrk Baltimaades. Ka Soome on eespool, ehkki mitte kaugel. Tabeli lõppu jäävad India, Saudi Araabia ning Sri Lanka. Nendes riikides on mobiilne andmeside LTE võrgus alla 7 Mbit/s. Kui arvestada nii katvust kui kiirust, on kahemõõtmelises maatriksis parimal kohal Lõuna-Korea, Singapur ja Ungari, allotsas aga Filipiinid, Costa Rica ja Iraan.

LTE teeb kiiruses globaalselt ära ka WiFile, mille keskmine kiirus on 10,8 Mbit/s LTE 17,4 Mbit/s vastu.

OpenSignal testis kiiruseid 78 riigis. Analüüsiti 17 miljardit mõõtmistulemust üle 500 tuhandes mobiiltelefonis. LTE leviala ulatust määrati, kui suure osa ajast mobiilid olid LTE võrgus. Näiteks kui kiire mobiilse Interneti katvus on 50%, siis see tähendab, et mobiilid olid poole ajast kiires m-andmeside võrgus, poole ajast aga mitte. OpenSignal kasutab andmeid mobiiliäppidest, mis jagavad tulemusi uuringu korraldajaga.



Foto: (CC) Skitterphoto.