Iga kolmas eestlane ostis eelmisel aastal uue telefoni

Turu-uuringufirma GfK Retail & Technologyavaldas taas andmed aastase mobiilimüügi statistika kohta. Nutitelefonide müük suurenes uuringu andmetel Eestis 2016. aastal 10% võrra. Jaemüügis müüdi nutitelefone 330 400, 2015. aastal ulatus see 301 100ni.

Kasvu näitas ka nutitelefonide müügikäive, tõustes aastaga 17% võrra. 2016. aastal ulatus nutitelefonide müügikäive 106,1 ning 2015. aastal 90,9 miljoni euroni.

Elisa juhatuse liikme Andrus Hiiepuu sõnul oli eelmisel aastal Elisas saadaval rohkem kui 20-ne erineva tootja mobiiltelefonid ning kliendid langetasid valiku kokku 209 erineva mobiiltelefonimudel vahel. „Valikuvõimalusi jagus klientidele seega laialt. Kuid üliedukas oli mullune aasta just Samsungile, kes müüs 35% kõikidest Elisast ostetud seadmetest. Teisele kohale platseerus Huawei 12% ning kolmandale Sony 11% osakaaluga arvulisest müügist,“ andis Andrus Hiiepuu ülevaate 2016. aasta edukaimatest mobiiltelefonide brändidest.

Eelmine aasta tõi Elisa tootevalikusse ka hulgaliselt uuemaid ja põnevamaid seadmebrände. Uuteks edukateks tulijateks võibki pidada Coolpadi, Just5i ning esmakordselt nö telefoniriiulile sisenenud Asust. „Nende brändide telefonimudelid Asus Zenfone 2, Coolpad Porto S ja Just5 Freedom jõudsid aasta lõikes Elisas kõik 30-ne populaarseima mudeli hulka,“ märkis Andrus Hiiepuu. „Arvestades, et tegemist oli Eesti turu jaoks uute ja tundmatute brändidega, siis on see tulemus väga-väga hea.“

Tele2 müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema sõnul oli detsember traditsiooniliselt rekordkuu nii müüdud telefonide arvult kui ka kulutatud summa poolest. GfK statistika alusel rändas mullu jõuluvana kingikotti 2700 telefoni rohkem kui 2015. aastal. Samuti sai 2016. aastal uue telefoni omanikuks 7500 inimest rohkem kui eelneval aastal. Nutitelefonide müük kasvas aastaga 29 300 ühiku võrra ning 82% kogu Eesti jaeturul müüdud telefonidest olid nutikad. „Tele2-s olid nutitelefonidest populaarseimad Samsungi ja Huawei mudelid, mis moodustasid kokku 71% kõigist müüdud nutitelefonidest,“ ütles Seema ja lisas, et rahalises vääringus kulutati enim Samsungi ja Apple’i telefonidele, mille käive moodustas 65% kogu Tele2 telefonimüügi käibest.

Seema sõnul on nuputelefonide osakaal Tele2-s müüdud telefonidest kahanenud aastaga 7%, eelistatuimate brändide seas olid möödunud aastal Nokia, Doro ja Alcatel.

„GfK uuringu kohaselt oli mullu keskmiseks telefoni müügihinnaks 270 eurot, 2015. aastal osteti jaeturul telefon keskmiselt 239 euroga. Seadme müügihinna kasv näitab selgelt, et eestlaste ostujõud on paranenud ja kallimaid mudeleid saab endale lubada järjest suurem hulk inimesi,“ ütles Seema ja selgitas, et möödunud aastal valisid pooled Tele2 klientidest kallima telefoni, mis on 20% enam kui 2015. aastal.

„Eelnevat aastat iseloomustas kindlasti 4G võimekusega telefonide võidukäik, ligi 80% ostetud seadmetest toetas 4G-d. Seega aina rohkem eestlasi saavad nautida ülikvaliteetset ja kiiret 4G internetti nii Eestis kui ka välismaal,“ kirjeldas Seema ja lisas, et kokkuvõtvalt võib GfK andmetele tuginedes öelda, et 2016. aastal eelistasid eestlased telefone, millel on vähemalt 5-tolline ekraan, kiire 4G interneti tugi ja vähemalt kaheksa megapiksline kaamera.

