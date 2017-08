Starman ja Elisa uuendasid teleteenust - sisu jääb samaks, aga on paremini kättesaadav

Eile avalikustasid Starman ja Elisa unikaalsete lahendustega nutitelevisiooni, mis toob kliendini tema vaatamisharjumustele vastavad temaatilised maailmad ning võimaldab meelepärase saate või filmi üles leida kõigest mõne nupuvajutusega.

Näiteks saab otsida kõikides kanalites viimase seitsme päeva jooksul näidatud filme. Need olid ka varem 7 päeva järelvaatamises olemas, aga nüüd on eraldi välja toodud. Lähipäevadel hakkab uuendus jõudma kõigepealt Starmani uutesse digiboksidesse, hiljem kõigisse teistesse. Uued Starboksid on kandilised, vanemad pealt natuke ümarad.

Elisa ja Starmani juhatuse liikme Andrus Hiiepuu sõnul näitavad nii rahvusvahelisel tasandil kui ka Starmani klientide seas läbi viidud uuringud, et kuigi saadete ja filmide vaatamise ning äppide kasutamise võimalused nutitelevisioonis aina laienevad, on klientidel meelepärast sisu üles leida üha keerulisem. „Nutitelevisioon on väga rohkete võimalustega, kuid see omakorda on tekitanud olukorra, kus soovitud sisu leidmine on muutunud kliendile kohati vägagi väljakutseliseks,“ tõdes Andrus Hiiepuu.

“Nii valdabki klienti telekava sirvides sageli tunne, et midagi head ei olegi parasjagu justkui vaadata või saab ta hoopis nädal aega hiljem teada, et mõnelt telekanalilt tuli film, mida ta soovis juba ammu vaadata. Nende murekohtadega on kliendid meie poole pidevalt pöördunud,“ rääkis Andrus Hiiepuu ning lisas, et pole ka ime, et on üha raskem leida meelepäraseid saateid, sest Starmani ja Elisa teleteenus pakub võimalust vaadata korraga rohkem kui 30 000 saadet ja filmi.

„Nendele murekohtadele annavad kinnitust ka rahvusvahelisel tasandil läbi viidud uuringud, mis näitab, et 65% televaatajatest on pidevalt või mõnikord frustreerunud, sest ei leia sobilikku sisu ja 44% vaatajatest ootab, et TV pakkuja soovitaks talle sobilikku sisu. Koguni 58% TV vaatajatest aga soovib, et sisu oleks ette kategoriseeritud,“ tõi Andrus Hiiepuu välja uuringu tulemused.

Kliendi murekohtade lahendamiseks tõidki Starman ja Elisa turule teleteenuse Starmani uus TV, mis aitab kliendil kiirelt ja lihtsalt üles leida meelepärase ja huvitava sisu. „Esimene unikaalne lahendus uues teleteenuses on maailmade vaade, mille kaudu saab otsida, leida ning vaadata mugavalt kõiki teema alla kuuluvaid saateid, ülekandeid ja filme ning kõike seda eesmärgiga, et filmi valimine või spordi otseülekande leidmine ei võtaks kauem aega kui vaid mõne hetke,“ selgitas Andrus Hiiepuu.

“Kui seni pakkus Starman traditsioonilist TV, järelvaatamise ja salvestamise teenust, siis nüüd oleme astunud suure sammu edasi,“ sõnas Starmani teenuste ja – toodete juht Silver Soomre. “Tänaseni pidid kliendid meelepärase saate või filmi leidmiseks liikuma telekavas, nüüd aga on kõik see tehtud oluliselt lihtsamaks ja viidud vaid mõne nupuvajutuse kaugusele. Kõik, mis telekast tuleb, on leitav temaatiliste maailmade alt – Filmimaailm, Spordimaailm, Lastemaailm, Täiskasvanute maailm. Lisaks on võimalus otsida pooleli jäänud saadet või filmi kataloogist - Viimati vaadatud. Alles jääb ka kõik senine hea – otsida järelvaadatavat sisu telekavast või läbi otsingu, saateid salvestada ning rentide filme videolaenutusest,“ lisas Soomre.

Filmimaailmas on lisaks olemas soovitused, mida teevad Starmani videolaenutuse filmivaliku spetsialistid. Ajamasina klientidele on viimase 7 päeva filmide järelevaatamise võimalus ja enim vaadatud filmide edetabel.

Spordimaailm teeb spordihuvilisele oma lemmik spordialade ülekannete vaatamise lihtsaks ja kiiresti kättesaadavaks. Maailma on koondatud nimekiri kõikide hetkel eetris olevate spordiülekannete nimekirjast ja ühe nupuvajutusega vaatamise võimalus. Lisaks on võimalik soovi korral vaadata hiljuti eetris olnud spordiülekandeid ajas järele ning omal kohal on ka spordiuudiste ülevaade.

Lastemaailm sisaldab endas kogu lastele mõeldud sisu – multikaid, lastefilme ja telelavastusi. Lisaks leiab maailmast ka kõik lastekanalid. Kõik on tehtud nii lihtsaks, et ka kõige väiksemad saavad ise hakkama omale meelepäraste saadete leidmisega. Kuna siin näidatakse ka vanemat sisu, siis kehtib Lastemaailmale kuutasu 2,99 eurot.

Täiskasvanute maailma filmid ja kanalid on turvaliselt luku taga, kuid soovi korral saab selle teenuse kas või teleriekraanilt endale tellida.