CGI soovib omandada Helsingi börsil noteeritud tarkvarafirma Affecto

Ka Eestis esindatud globaalne tarkvarafirma CGI on teinud pakkumise Helsingi börsil noteeritud Affecto grupi aktsiate omandamiseks. Tehingu hinnanguline väärtus on 98 miljonit eurot. Affecto kuulub Põhjamaade juhtivate ärianalüüsi ja infohaldamise lahendusi ning teenuseid pakkuvate ettevõtete hulka, kellel on Skandinaavia maades, Lätis, Leedus ja Poolas kokku üle tuhande töötaja.

„Plaanitav omandamistehing toetab CGI kiire kasvu strateegiat ja tugevdab veelgi ettevõtte konkurentsieelist keeruliste äritarkvara ja süsteemiintegratsiooni projektide teostamisel,“ sõnas CGI Eesti äriarendusjuht Mart Mäe. „CGI jõulise kasvu eesmärke on lisaks loomulikule kasvule toetanud ka hoolikalt valitud liitumis- ja ostutehingud sobivates strateegilistes suundades. Affecto on meie regioonis väga tuntud tegija ning nende oskusteave ja erialane kogemus on väärtuslik täiendus CGI tänasele võimekusele, mis võimaldab meil olla klientidele veel kasulikum.“

CGI poolt Affecto grupi aktsionäridele tehtud aktsiate ostupakkumise hinnaks oli 4,55 eurot aktsia kohta, mis oli 29,3 % kõrgem aktsia sulgemishinnast ostupakkumisele eelneval päeval. Kui aktsionärid järgivad ettevõtte juhtkonna soovitust pakkumine vastu võtta ja tehing ka järelevalveorganite heakskiidu saab, tähendab see olulist täiendust CGI Põhja-Euroopa 8000 töötajale. Täna on Affectol üle tuhande töötaja Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Poolas, Lätis ja Leedus ning ettevõtte aastakäive ligi 120 miljonit eurot ning eriti tugevad ollakse ärianalüüsi süsteemide ja veebipõhiste operatiivsüssteemide arenduse vallas.

Potentsiaalne tehing ei hõlma Affecto Estonia OÜ-d, mis müüdi emaettevõtte poolt Eesti tegevtöötajatele vähem kui aasta tagasi.

1976. aastal asutatud CGI on globaalne IT- ja äriteenuseid pakkuv ettevõte, mis tegeleb kõrgtasemel ärikonsultatsiooni, süsteemide integratsiooni ning outsourcing teenuste pakkumisega. CGI tooteportfelli kuulub üle150 unikaalse tarkvarateenuse ja -lahenduse ning 40 riigis töötab 68 000 spetsialisti. Eestis on CGI tegutsenud üle 20 aasta ning ettevõtteTallinna ja Tartu kontoris töötab täna 210 spetsialisti.

Vaata ka: Logica ja CGI liitusid