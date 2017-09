Iphone 8 ja iPhone 8 Plus jõuavad müügile 29. septembril

Mõni päev tagasi esitletud uue generatsiooni iPhone 8 ja iPhone 8 Plus jõuavad Eestis müügile 29. septembril, telefone saab hakata e-poodidest ette tellima alates 22. septembrist.

Nendel kuupäevadel muutuvad iPhone 8 ja iPhone 8 Plus saadavaks nii Tele2 kui Telia poodidest.

Tele2 turundus- ja müügidirektori Kristjan Seema sõnul on Apple’i telefonidel oma kindlad fännid, kes on iPhone’i uut mudelit oodanud pikisilmi. „Apple on järjekordselt suutnud nihutada telefoni võimekuse piire, ülikiire protsessor, suurepäraseid pilte võimaldav kaamera, juhtmeta laadimine pakituna uudsesse disaini kasvatavad Apple’i fännide hulka veelgi,“ ütles Seema.

Uue põlvkonna iPhone’i telefonidel on klaasist ja alumiiniumist korpus kolmes värvitoonis – hall, hõbedane ja kuldne. Klaaskorpus on eriti vastupidav, mis on nutitelefonide puhul esmakordne. Retina HD ekraan ja A11 Bionic protsessor pakuvad täiustatud nutitelefoni kasutamise kogemust. Apple’i telefonid on tuntud oma kvaliteetse kaamera poolest, mis uute mudelitega muutub veelgi paremaks. Uue funktsioonina on lisandunud mugav juhtmevaba laadimine. iPhone 8 Plusil on 12-megapiksline kaksikkaamera ja esikaamera portreerežiim on koos portreevalgustusega, mis annab kasutajatele võimaluse teha fotosid stuudiotasemel valgustusega. Lisaks on kaameral ka viis uut pildiefekti.

Tele2 avalikustas ka 10. sünnipäeva puhul välja lastud piiratud koguses tuleva iPhone X-i ettetellimise ja müügi aja Eestis: 27. oktoobrist algab iPhone X-i ettetellimine Tele2 e-poes, esindustesse jõuab telefon müügile alates 3. novembrist.

iPhone X-il on täisklaasist disain, 5,8-tolline Super Retina ekraan, A11 Bionic protsessor, juhtmevaba laadimine, täiustatud kaamera topeltoptilise pildistabilisaatoriga ja uhiuus turvasüsteem FaceID, mida toetab TrueDepth kaameratehnoloogia.