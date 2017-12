Kas Iphone X on maailma parim telefon?

Uus Iphone on kaua oodatud uuendus Apple tootenimistusse. Iphone tegi oma esimese suurema muudatuse 2011 aastal, siis 2014 ning peale seda on olnud 3 aastat sisulist vaikust. Iphone 6,7 ja 8 näevad minule praktiliselt identsed välja. Muudetud vaid protsessori kiirust ning ka vanad seadmed veel väga pikalt kasutatavad. Mida kahjuka Androidi kohta öelda ei saa.

IPhone 10 näeb välja uuenduslik, kaugelt ära tuntav, see on omaette staatuse sümbol.

Välimus

Minule kui esteetikakaugele kasutajale, meenutab see mõnevõrra esimest Iphone oma kumerate nurkade poolest. Käes püsib see hästi ja üldse tunnetus form factor on igati tasemel.

Kindlasti on pikaajalised kasutajad rõõmsad uuenduse üle.

Klaasist küljed, üle kogu esikülje laiutav üliilusate värvidega Samsung OLED ekraan, terasest küljed.

Tundub et on naelapea pihta saadud?

Sisu

Iphone X puhul on ära kaotatud sõrmejälje lugeja ning asendatud märksa turvalisema näotuvastusega.

Tehnoloogia nohikutele on tegu vinge vinge viguriga: sisuliselt on X-box-i kapi pealne tehnoloogia ära mahutatud mõne mm telefoni ülaosast.

Iphone X on vaieldamatult 2017 aasta kõige inovatiivsem telefon.

Võttes arvesse mis hetkel telefonide maastikul toimub (Quallcom 835, 6G ram, 3 kaamerat jne) ei olnud Applel vaja midagi liiga palju pingutada: teeme teistmoodi näotuvastuse ja kaotame ära toimiva lahenduse. Oledki automaatselt eriline, nagu seda on Simpsonites, kõigi lemmik Ralph Wiggum.

Paraku ei erine Iphone X mõne kuu vanusest Iphone 8 –st just palju võrra.

Ehk kokkuvõtvalt võiks kirjeldada X-i järgnevalt:

Iphone 8 korpusesesse on mahutatud 8+ suurune, kallim ekraan ning kaks kaamerat + toimiv sõmejäljelugeja on asendatud ebastabiilse näotuvastusega.

No ja muidugi hinnale on pea 400€ otsa väänatud.

Mõnevõrra sarnane olukord on Note 8 puhul, mis on tehniliselt pliiatsi ja kahe kaameraga S8+

Meie jaoks ei olegi niiväga teemaks telefoni hind vaid selle pea 2x hinnavahe praktiliselt sama võimekusega telefoniga.

Kas Iphone on Luksustelefon?

Kindlasti on tegu väga kalli seadmega. Kindlasti on!

Kuid telefonide maastikul on seda luksustelefoniks raske nimetada.

Näiteks Rolls-Royce on käsitsi kokku pandud luksuslikuse etalon ning selle hind ei ole oluline.

Kui on oluline, siis ilmselgelt ei ole te selle auto ega ka Iphone X sihtrühm.

Ning selles osas olen H.Roonemaaga täiesti nõus: vähem virinat ja pikem samm.

Eestlane, sõida aga ära mölise.

Aga tegelikult ei olegi häda niiväga Iphone X hinnas vaid suuresti reklaamitud luksuslikuses, mida see tegelikult ei ole.

See tuleb sama liini pealt nagu kõik teised telefonid ning sisuliselt on tegu ebastabiilse Iphone 8 mis maksab umbes 40% vähem.

See et eestlane vaene on, äkki ei olegi nii halb ning selle tõttu saab ühe halva ostu tegemata jätta.

Mida teha uhke sportautoga, millega on kohutavalt mugav sõita.

Uued vigurid

Iphone X kõige kõmulisemad on erinevused Iphone 8st.

Disaini on uuendatud.

Tegu on kõige lihtsamini puruneva ja raskemini parandatava Iphonega, mis kunagi tehtud.

Juhtmevaba laadimine on säilinud, mis on hea – AM.ee Videonägu Gert kiidab heaks. Ekraani ülaosa sälk aka Notch.

Tegelikult on ekraani lõiget kasutatud ennegi kaamera tarbeks. Natukene imelik on selle koha kasutus, kuid mind see ei seganud kordagi testitud nädala jooksul. Swipemine vajab õppimist. Kuid Iphone kasutus minu jaoks vajab nagunii harjumist.

See moment kui põhi-viiped on selged, on ebaselge, miks seda kõik ei kasuta.

Ülimalt loomulik liikumine. Näotuvastus, sõrmejälje lugeja asemel.

Äge lisa sest töötab auto dokis ilma näppimata või kinnastega.

Rõhutaks sõna lisa, sest sõrmejälje lugeja stabiilsusest on asi kaugel.

Andke andeks minu nägu aga selle tuvastusega see lihtsalt ei tööta piisavalt stabiilselt.

Tõsi umbes 95% juhtudest see töötas laitmatult, kuigi aeglsemalt kui sõrmejälg Iphone 8 puhul. Kuid see 5% mis see ei töötanud, ei töötanud see üldse: mitte et kohenda vaid lihtsalt ei tuvastagi. Kui nägu ei tuvastata, siis tekib umbes 2-3 sek viide enne kui saab koodi sisse panna vms.

95% toimivuse sisse arvestasime juba olukorrad, kui tuli telefoni nurka muuta, et tuvastus siiski toimiks.

Kaks kaamerat. Täpselt sama head või halvad, kui seda on Iphone 8+.

Pimedas on automaatreziimis on pildid kohutavad ja meie aastase testi Samsung S8 suutis olulisemalt parema pildi välja võluda.

Valges on hea. Võib olla mõne manuaalse äpiga ka, aga kui paljud seda tegelikult kasutavad?

Kas räägime kõrvaklapi pesa puudumisest ka?

Ei kavatsegi! Mõttetu hala. Dongel töötab hästi ja maksab mitte midagi võrreldes telefoniga: osta või kõigile klappidele mida omad. + üks on puhta muidu karbis kaasas.

Kellele on siis Iphone X loodud

Selle telefoni omanik võiks olla inimene, kellele meeldivad uued ja teistsugused asjad.

inimene kellele meeldib olla eriline ning juba kaugelt seda demostreerida.

See on sulle, kui sa oled innovaator ning 400€ ei ole raha, mille pärast peaksid vaeva nägema.

See on sulle, kui Iphone 8 on liiga igav ning stabiilsus tähendab sinu jaoks stagnatsiooni.

Kas mina ostaks?

Ma ei ole pro android ega Apple vastane.

Tegu on vaieldamatult kõige stabiilsema, kiirema ning pikaealisema platvormiga mis üldse hetkel saada.

Kuid leian et isegi Iphone 8 uuendused on mõttetud, kuna 7 või 6 on oma võimekuselt piisavalt head et hinnavahet mitte õigustada.

Ning X-i võrdleks ma ennekõike ebastabiilse Iphone 8-ga, mida Steve ei oleks mitte eleski müüki lasknud.

Äkki järgmine aasta kui uus platvorm stabiilsem. Või ootaks veel 2-3 aastat kui vana 6 või 7 enam uuendustsüklis ei oleks.

Teine variant on osta selle raha eest näiteks 2-3 One+ 5T-d

