3D kohtumised, interaktiivsed märkmetahvlid ja ülinutikad tööruumid - kontori tulevikulahendused, mis on kohe käes

Nutikodude lahendustest räägitakse juba pikka aega. Võimalik on anda tehnoloogia kätte koduse soojuse reguleerimine, tulede kustutamine ja valguse sättimine ning modernsematel külmkappidel on isegi võimekus soovitada kasutajale retsepte külmikus oleva toidu põhjal. Vähem räägitud on aga sellest, et taolised lahendused hakkavad tulevikus kujundama meie tööruume. Lisaks kodule muutuvad nutikaks ka kontoriruumid. Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma toob mõned näited huvitavamatest tehnikalahendustest, mis võimalik, et juba lähitulevikus inimeste tööruume muutma hakkavad.

3D kohtumised

Kui muidu toimuvad koosolekud ühes kindlas kohas ning inimesed istuvad koos ühe laua taga, siis peagi ei pruugi selleks enam vajadust olla. Piisab vaid liitreaalsusprillidest ning koosolekuruumi võib ilmuda kolleeg, kes asub füüsiliselt kasvõi tuhandete kilomeetrite kaugusel.

Paljud on ilmselt kuulnud näiteks Microsofti HoloLensi prillidest, mis tuvastavad kasutaja ümber oleva ruumi ning on seejärel võimelised kuvama prillide kaudu kasutajale tuppa asju. Sellise lahenduse abiga saab proovida tuppa uut mööblit, aga töökultuuri poolest lubab see asetada tuppa koosoleku jaoks hoopis mõne töökaaslase. Sarnaseid nutiprille arendab lisaks Microsoftile firma Vuzix ning mitmed teised ettevõtted.

Paberist märkmetahvel on minevik

Tööga seotud asju ei kirjutata paberile juba ammu, kuid paberiga varustatud märkmetahvlid on jätkuvalt levinud paljudes kontoriruumides. See võib tulevikus olla samuti kaduv nähtus.

Mainitud tahvleid hakkavad asendama virtuaalsed märkmetahvlid, kuhu inimesed koosoleku ajal kirjutada võivad ning kirjutatut hiljem mugavalt arvutisse ümber sättida saavad. Üht sellist tahvlit esitles tehnoloogiamessil CES 2018 Samsung, kelle Flip nutikas märkmetahvel ongi just taoliste kontoritegevuste jaoks mõeldud. Interaktiivse ekraani peale on võimalik kirjutada tahvli jaoks mõeldud spetsiaalse pliiatsiga või lihtsalt näpuga. Kuna tegu on sisuliselt arvutiga, siis ei ole sellel lehti, mida tuleb lapata, kui on soov leida varem tehtud märkmeid. Neid saab lihtsalt otsida seadme sisseehitatud otsimootoriga. Tehtud märkmed salvestatakse hiljem automaatselt andmebaasi ning sealt saavad kõik töötajad need soovi korral alla laadida.

Lisaks Samsungile on sarnast ekraani valmistanud ka Microsoft.

Üldiselt nutikamad ruumid

Lisaks mainitule muutuvad meie kontoriruumid tulevikus ka üldiselt nutikamaks. Tavalised kõlarid asenduvad nutikõlaritega, mille sees pesitsevad virtuaalsed assistendid saavad kolleegidele alati vajalikku infot jagada, olgu see siis tulevate kohtumiste või vastava päeva ilmateate kohta.

Samuti saab kontoriruumides orienteerumine palju lihtsam olema. Siinkohal on heaks näiteks 3D kaardistamisega tegelev ettevõte WRLD, kelle teenus seisneb väga detailsete 3D plaanide valmistamises erinevatest ruumidest. Seega on ettevõte koostanud põhjaliku 3D plaani rahvusvahelise tehnoloogiaettevõtte Cisco kontorist ning selle abil saavad ruumides olijad kontoris palju kiiremini ning efektiivsemalt liigelda. Loomulikult muudab see olukorra palju mugavamaks ka külastajate jaoks, kes on tihtipeale ruumis esimest korda. Orienteerumine ei pruugi olla probleem väiksemate ettevõtete jaoks, kuid suuremates firmades, kus töötab sadu ning isegi tuhandeid inimesi, on ruumides orienteerumine täiesti reaalne probleem.