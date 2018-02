Samsung Galaxy A8 - paljulubav pettumus

Samsung A8 on üks mugavama form factoriga ehk käetunnetusega telefon, mida me oleme testinud ning hoolimata oma keskklassi päritolust on sellel väga palju kallima preemiumklassi elemente. See on telefon on lausa käes nii mõnus, et pikaajaline Iphone kasutaja panna mõtlema: „ jah seda ma võiksin kasutada“.

A8 on ka esimene telefon meie laboris, mis kahe esimese kaameraga.

Kui see telefon on nii mõnus käes ja preemium tunnetusega, kas Samsung A8 sööb ära S8 turuosa?

Mitte päris.

A8 puhul on aru saada, et tegu ei ole A seeria loogilise jätkuga vaid on surutud rohkem premium klassi piirile ning suures pildis paistab tegu olevat kastreeritud Galaxy S seeria telefoniga.

Sarnane kumer, klaasist disain, AMOLED ekraan, viide nimes (8), sõrmejäljelugeja taga – seal kus spekuleeritakse selle asukohta S9-l ning hind väga S8 lähedal.

Peab tunnistama: A8 on paljulubav.

Galaxy A8 on väga ideaalsete mõõtmetega. Mul on küll suur käsi ja mugav kasutada ka tolli pikemat Note8, eelistan siiski mõõdult väiksemaid seadmeid.

Galaxy A8 on pigem väike seade ning istub kätte nagu valatult.

A8 on meelerahu huvides IP67 vastavuses vee ja tolmu kindel ning võimaldab kasutada kahte samaaegset SIM kaarti – kasvõi vee all.

Sarnaselt eelmise aasta A-seeriale on kõlar paigutatud ebatavaliselt toitenupu kõrvale, külje peale, mis ei ole tegelikult halb koht, kuna väiksem tõenäosus seda näppides summutada.

Aku on tavapärane ning kestab keskmiselt päeva. Mate 10-ga võrreldes on seda vähe, kuid kõik teised peavad umbes sama kaua.

Meie pettumuseks ei ole juhtmevaba laadimist ning puudu on ka Android 8?

Android 8 puhul on meie peamiseks igatsusesks projekt Treble. LINK

Selle telefoni peamiseks müügiargumendiks on uduse taustaga pildid esimesest kaamerast – õigemini kaameraTEST. Kombinatsioon natukene erineva fookuskaugusega 16 ja 8MP kaamerast, lubavad teha Samsungi Live Fovus nime all portreefotode tausta uduseks. Kahe kaameraga Fokeh ehk fake bokeh on popp teema, kuigi Pixel2 teeb seda ka ühega ning äpp sisuliselt kõigil Android 8 telefonil kasutatav.

Muus on tegu väga keskpärase või isegi hea, keskklassi seadmega.

Mis me Galaxy A8st arvame?

Tegu on hetkel üsna absurdse liigutusega Samsungi poolt.

Hind on üle ootuste kõrge. Üle 400€, pigem 500€ ligidal.

Selle telefoni topelt selfie kaamera tundub meile veel tobedam kui Sony 3D skanneerimise funktsioon. Kindlasti on ka sellele sihtgruppi kuid eeldaks et ülilai vaatenurk läheks inimestele rohkem peale.

Vaadates tagasi, mis telefone me oleme testinud – A8 on oma olemuselt 300€ telefon.

300€ on suurusjärk, mis ilma eeltellimisel tasuta antud VR prillideta(~150€), selle telefoni hind tuleks.

Eriti skisofreeniliseks teeb olukorra Samsungi enda S8, mis vähem kui 100€ kallima hinnaga: parem kaamera, parem ekraan, oluliselt parem protsessor ja jõudlus. On olemas video ja kaamera stabiliseerimine, ilma milleta võiks tänapäeval jätta video tegemata. Slow motion jne jne, millega saab ka suurema käe värina hiljem ära stabiliseerida ning video 4K resolutsioon.

Peale nädalat A8-ga tõstsin sim kaardi S8-sse tagasi ning tekkis kergendus, kõik toimib: vahe on täpselt nii suur.

Isegi kui A8 saab mingi hetk Android 8, mille saab ka S8, jääb see eeldatavasti viimaseks suuremaks uuenduseks. Samas kus S8 puhul on väike lootus et tuleb suurem uuendus ka järgmine aasta.

Ja kui 50€ tundub palju siis on alla 400 palju paremaid valikuid näiteks Huawei P10, mis samuti meie aastases testis. LINK

Väga hea kaamera, aku jne jne. Sh P20 teeb uduse taustaga pilte põhikaameraga – selfiesid on tüütu teha aga äkki mõni sõber aitab hädast välja.

Kellele see telefon sobiks: kellelegi kes tahab iga hinna eest saada uduse taustaga portreesid.

Mis teeks selle telefoni paremaks?

Hinnalangus umbes 1/3.

Kui selle telefoni hind langetada 300€ peale, anname kõigile omapoolse voovituse see osta sest selles hinnaklassi oleks see tõesti vajalik ja konkurentsivõimeline.

Testitud telefoni täpse hinna leiad Hinnavaatlusest.

www.hinnavaatlus.ee/1123530/samsung-galaxy-a8-2018-black/